ไฟไหม้โดทงโบริ ดับเพลิงโอซาก้าเสียชีวิต 2 เจ็บ 4

โอซาก้า (18 ส.ค.)- เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิ่นรายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 2 นาย และบาดเจ็บอีก 4 นาย จากเหตุเพลิงไหม้อาคารในย่านช้อปปิ้งโดทงโบริ เมืองโอซาก้า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
เพลิงไหม้เริ่มต้นจากอาคารแห่งหนึ่งในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองทางตะวันตกของญี่ปุ่น และลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียง
พบเห็นควันดำพวยพุ่งออกมาจากอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับป้ายไฟนีออนกูลิโกะอันโด่งดัง ท่ามกลางฝูงชนที่เดินผ่านไปมาและนักท่องเที่ยวที่หยุดดูเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามดับไฟ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงติดอยู่ภายในอาคารและนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉินเมื่อเวลาประมาณ 9:50 น.
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีก 3 นาย และหญิง 1 นาย ได้รับบาดเจ็บไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว ตามรายงานของตำรวจจังหวัดโอซาก้า
ชายคนหนึ่งที่ทำงานในร้านราเม็งใกล้เคียงกล่าวว่า เขารีบวิ่งออกไปข้างนอกหลังจากที่ตำรวจเตือนเขาเกี่ยวกับเพลิงไหม้