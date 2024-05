มีชาวต่างชาติมากกว่า 80,000 คน​ ทำงานร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น​

ข้อมูลดังกล่าวระบุว่าแรงงานต่างชาติคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของกำลังแรงงานพาร์ทไทม์ในสาขาต่างๆ ของบริษัท Seven-Eleven Japan Co., Lawson Inc. และ FamilyMart Co.เมื่อวันพุธเป็นวัน​ครบรอบ 50 ปีนับตั้งแต่เปิดร้านสะดวกซื้อแห่งแรกของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นร้าน 7-Eleven ในย่านโทโยสุ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2517ปัจจุบันร้านสะดวกซื้อเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ของชีวิตชาวญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนต่างๆ และเสนอบริการต่างๆ เช่น บริการจัดส่งพัสดุ ชำระบิล และซื้อตั๋วงานต่างๆการสำรวจเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ในเดือนเมษายน พบว่าร้าน 7-Eleven มีพนักงานร้านนอกเวลาที่เป็นชาวต่างชาติมากที่สุดที่ประมาณ 40,000 คน ในขณะที่ร้าน Lawson มีประมาณ 24,000 คน และ FamilyMart ประมาณ 18,000 คนจากข้อมูลรวมของ Japan Franchise Association ซึ่งรวมถึงร้านสะดวกซื้อ Ministop Co. พร้อมด้วยบริษัทใหญ่ 3 แห่ง จำนวนชาวต่างชาติที่ทำงานในร้านค้าเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าเมื่อเทียบกับห้าปีก่อนข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายหลักสามแห่งแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ผู้คนจากหลายเชื้อชาติมีจำนวนประมาณ 80,000 คน แต่ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียจากประเทศต่างๆ เช่น จีน เวียดนาม และเนปาลหนึ่งในนั้นคือ หลู่หลิง สัญชาติจีน วัย 37 ปี ซึ่งทำงานให้กับร้านสะดวกซื้อหลายแห่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา“ในตอนแรก ฉันไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นผู้จัดการร้านจึงช่วยฉัน และฉันก็ค่อยๆ เรียนรู้วิธีการพูด” เธอกล่าวจากที่ทำงานปัจจุบันของเธอที่ร้าน FamilyMart ในย่านช้อปปิ้งระดับไฮเอนด์กินซ่าของโตเกียว ซึ่งได้รับความนิยมจาก นักท่องเที่ยวเนื่องจากมีโรงแรมจำนวนมากในพื้นที่ ร้านค้าจึงมีลูกค้าชาวจีนจำนวนมากในตอนเช้าและตอนเย็น “ลูกค้าก็พอใจเช่นกันหากเราสามารถโต้ตอบกับพวกเขาเป็นภาษาจีนได้” เธอกล่าวพนักงานของร้านประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งบ่งบอกถึงความยากลำบากในการหาพนักงานชาวญี่ปุ่นในร้านค้าบางแห่งผู้จัดการร้านแห่งหนึ่งกล่าวว่า "หากไม่มีพนักงานต่างชาติ เราก็มีคนไม่เพียงพอที่จะดูแลกะทำงาน"ข้อมูลจากเครือข่ายหลัก 3 แห่งระบุว่า ผู้ที่สมัครจำนวนมากเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของตน โดยทางบริษัทหวังว่าการจ้างพนักงานต่างชาติจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารกับญี่ปุ่น ดึงดูดและรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าภาคธุรกิจนี้จะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จใน 50 ปี แต่จำนวนร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากปี 2561 ที่มีสาขาทั้งหมดประมาณ 58,000 แห่ง ขณะนี้แต่ละบริษัทกำลังมองหาวิธีตอบสนองต่อสังคมญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงไป“เราไม่ได้อยู่ในยุคที่ต้องแข่งขันกับจำนวนร้านค้าอีกต่อไป แต่อยู่ที่ว่าจะปรับปรุงมูลค่าของร้านค้าแต่ละแห่งได้อย่างไร” ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกล่าว