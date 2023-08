หลังวันที่ 15 สิงหาคม จะเห็นความเป็นคนญี่ปุ่นที่น่างงงวย!

สวัสดีครับผม Mr. Leon มาแล้ว กลางเดือนสิงหาคมประเทศญี่ปุ่นมีช่วงวันหยุดยาวเทศกาลโอบ้งครับ ถึงแม้จะไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์แต่คนญี่ปุ่นมักจะรอคอยและได้ถือโอกาสลาหยุดงานกันช่วงนี้เทศกาลโอบ้ง (お盆) หรือเรียกง่ายๆ ว่าเทศกาลเซ่นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าวิญญาณของบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วจะกลับมาโลกภูมิเพื่อมาเยี่ยมเยือนลูกหลานในช่วงเวลานี้ และคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะลาหยุดงานเพื่อกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัด เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษและรำลึงถึงปู่ย่าตายาย หรือคนในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้ว เรียกได้ว่าเป็นวันรวมญาติของญี่ปุ่นเลยก็ได้ผมคิดว่าปกติแล้วคนญี่ปุ่นก็รอคอยที่จะมีวันหยุดยาวๆ เหมือนกับที่คนไทยรอคอยวันหยุดช่วงปีใหม่และวันสงกรานต์ วันหยุดยาวๆ ที่คนญี่ปุ่นสามารถที่จะหยุดได้จริงๆ ก็คงจะเป็นช่วงปีใหม่ โกลเด้นวีคและและช่วงโอบ้งนั่นเอง ถึงแม้ว่าโอบ้งไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ถือโอกาสใช้วันลาหยุดพักร้อนได้ปีนี้ผมอยู่เมืองไทยและเคยได้ยินว่าเมืองไทยก็มีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษเช่นกันในวันสารทจีนและวันสารทไทย ตามความเชื่อว่าเป็นวันที่ประตูนรก ประตูสวรรค์จะเปิดให้ผีบรรพบุรุษ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วกลับมาหาญาติที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับที่ญี่ปุ่นเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนโรงเรียนมีวันหยุดภาคฤดูร้อน และยังเป็นเดือนที่มีงานเทศกาลต่างๆ มากมาย รวมถึงเทศกาลโอบ้ง ที่จะมีการจัดเป็นงานเทศกาลเพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มีการเฉลิมฉลองต้อนรับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่จะได้กลับมายังบ้านเกิดกันอย่างครื้นเครง จะมีการละเล่นรื่นเริงต่างๆ ตามศูนย์กลางที่จัดงานเทศกาลของเมืองนั้นๆ มีการเต้นรำโอบ้งต่างๆ เพราะเชื่อกันว่าเป็นช่วงที่ได้รวมตัวกันของคนในครอบครัว ญาติๆ ทุกคนจึงมารวมกันที่บ้านอย่างพร้อมเพรียงพอมีวันว่างช่วงวันหยุดฤดูร้อนและช่วงโอบ้งนี้ที่พนักงานบริษัทญี่ปุ่นจะได้ถือโอกาสลาหยุดงาน เพื่อเดินทางกลับบ้านเกิด โดยคนญี่ปุ่นมักใช้เวลาในวันหยุดนอนดูทีวี กินโซเมง ดูรายการทีวีซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นรายการผีหรือเรื่องชวนขนหัวลุก เช่น รายการโลกที่คุณไม่เคยรู้ 怪奇特集!!あなたの知らない世界 Kaikitokushū!!Anata no shiranai sekai ไว้มีโอกาสผมจะเล่าให้ฟังครับเรื่องหนึ่งที่มักหยิบยกมาคุยกันในช่วงนี้คือ อิตาโกะ (イタコ) บ้างก็เรียก อิจิโกะ (市子) หรือ โองามิซามะ (オガミサマ) คือผู้หญิงตาบอดที่ได้รับการฝึกฝนจนสามารถเป็นสื่อเพื่อติดต่อกับโลกวิญญาณตามความเชื่อญี่ปุ่น พวกเธอสามารถติดต่อกับวิญญาณผู้วายชนม์ได้ โดยอิตาโกะจะประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับคนตาย มีการทำนายทายทัก แต่ปัจจุบันการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวก็ดูจะเริ่มลดน้อยลงไปซึ่งมีนักวิชาการให้ข้อมูลว่า ชาวญี่ปุ่นยังมีความเชื่อว่าคนตาบอดมีความเกี่ยวข้องกับพลังงานเหนือธรรมชาติมายาวนาน ด้วยเหตุนี้สมัยก่อนหลายครอบครัวจึงนิยมส่งลูกหลานที่พิการทางการมองเห็นไปฝึกฝนเป็นอิตาโกะ กระทั่งต้นยุคเมจิจึงมีการห้ามการฝึกอิตาโกะอย่างเด็ดขาด ทำให้เหลืออิตาโกะเพียงไม่กี่คนในปัจจุบันคนญี่ปุ่นถือว่าวันที่ 15 สิงหาคม คือวันโอบ้งหลักแต่อีกความสำคัญหนึ่งของวันที่ 15 สิงหาคม คือเป็นวันที่ประเทศญี่ปุ่นประกาศขอยอมแพ้เพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคมปีที่ญี่ปุ่นขอยุติสงครามนั้น พระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นได้ออกมาขอโทษและขอยุติสงคราม เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่คนญี่ปุ่นมักจะหยิบยกมาคุยมาเล่ากันมากใน SNS คือช่วงต้นสิงหาคมถึงวันที่ 15 สิงหาคมเนี่ยทุกคนจะคุยเรื่องเกี่ยวกับผีวิญญาณ เรื่องชวนขนลุกต่างๆ และเรื่องสงครามครับแต่ปีนี้โอบ้งที่คนญี่ปุ่นรอคอยที่จะได้ลาหยุดงานเพื่อจะได้กลับภูมิลำเนาไปพบปะครอบครัวเพื่อนฝูง เป็นจังหวะที่มีพายุไต้ฝุ่นเข้าพอดี จะออกจากบ้านก็ไม่ได้อีก หลายคนบ่นว่าน่าเสียดายมากครับทุกคนอาจไม่เชื่อว่าเเค่เรื่องโอบ้ง เราจะเห็นความเป็นญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งที่น่างงงวย คือ ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม คนญี่ปุ่นจะรอคอยวันหยุดช่วงโอบ้ง และคุยกันเรื่องผีวิญญาณหรือเรื่องชวนหลอน, คุยเรื่องสงคราม ทั้งรายการโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ต่างๆ ประหนึ่งมีเรื่องคุยกันไม่มีที่สิ้นสุด แต่ความแปลกคือ หลังจากวันที่ 15 สิงหาคมไปแล้วต่างคนต่างก็ปิดสวิตช์ รูดซิปปากไม่พูดเรื่องผีเรื่องสงครามกันอีกเลย เหมือนลืมไปแล้วอย่างไร อย่างนั้นทั้งรายการทีวีและสื่อต่างๆ แล้วคนก็ลืมเรื่องวันหยุดโอบ้ง เรื่องผีสางต่างๆ เข้าสู่วงจรของความยุ่งเหยิงเคร่งเครียดในโหมดการทำงานกันต่อไป แบบ The show must go on ! (゚∀゚) มีความเป็นญี่ปุ่นจริงๆ เลยครับ ปิดสวิตช์ปั๊บก็ไปสู้งานต่อได้ทันทีอย่างที่เชื่อกันว่าช่วงเทศกาลโอบ้ง (お盆) เป็นช่วงเวลาที่ประตูนรกประตูสวรรค์เปิด และเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะกลับมาเยี่ยมบ้าน มาหาญาติพี่น้องลูกหลาน ผมอยู่เมืองไทยก็อยากจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษเช่นกันครับ และถ้ายังทำงานอยู่จะเป็นช่วงที่อยากหยุดงานมาก คนญี่ปุ่นที่อยู่ต่างจังหวัดที่มาทำงานในเมืองก็จะได้หยุดยาวและกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อพบครอบครัว สุขใจ วันนี้เล่าสู่กันฟังครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับ