ต่อแถวคิวยาว! เปิดแล้วจิบลิ พาร์ค Ghibli Park โลกจินตนาการที่รอคอยมานาน

เกียวโดนิวส์รายงาน (1 พ.ย.) “Ghibli Park” (จิบลิ พาร์ค) สถานที่ท่องเที่ยวที่แฟนๆ แอนิเมชันจากสตูดิโอ จิบลิ เฝ้ารอคอยมากที่สุด เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 แล้ว โดยตั๋วสำหรับเดือนพฤศจิกายนขายหมดแล้ว นักท่องเที่ยวจองจากต่างประเทศได้ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมปีหน้า

สวนสนุกที่มีตัวละครอันเป็นที่รักของสตูดิโอ จิบลิ และฉากจากภาพยนตร์แอนิเมชันยอดนิยมอย่าง "My Neighbor Totoro" และ "Spirited Away" เปิดให้เข้าชมแล้ววันแรก ที่ นางาคุเตะ จังหวัดไอจิ ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นสวนสนุก Ghibli Park แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ Ghibli's Grand Warehouse, Hill of Youth และ Dondoko Forest ต่างจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ รวมทั้ง Universal Studios Japan ในโอซากา ตรงที่สวนสนุก Ghibli Park ไม่มีเครื่องเล่น แต่เป็นโลกแห่งจินตนาการ คาดว่าจะทำให้ผู้มาเยือนหลงใหลด้วยสิ่งประดิษฐ์และการจัดแสดงที่ชวนให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องโปรดของพวกเขาสวนสนุกแห่งนี้สร้างขึ้นภายในสวนสาธารณะ ซึ่งเคยเป็นสถานที่จัดงาน World Expo 2005 ที่เมืองนางาคุเตะ กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นสถานที่จัดฉายภาพยนตร์จิบลิเสมอๆ มีเรือเหาะจำลอง จากภาพยนตร์เรื่อง "Castle in the Sky" ในปี 1986 ยังมีโรงอาบน้ำ Yubaba ที่ยุ่งวุ่นวาย หรือนั่งข้างตัวละคร No-Face บนรถไฟที่วิ่งในทะเล จากภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ปี 2001 เรื่อง "Spirited Away"พื้นที่นี้ยังมีห้องเด็กเล่นที่มี "Cat Bus" ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครมหัศจรรย์ที่ปรากฏใน "My Neighbor Totoro" โทโทโร่เพื่อนรัก ภาพยนตร์ฮิตคลาสสิกปี 1988ผู้ที่ชื่นชอบ โทโทโร่ สามารถสำรวจป่าดนโดโกะ ที่มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของตัวละครหลัก และทัวร์ภายใน "บ้านซะสึกิและเม" ที่เป็นของพี่น้องสตรีผู้ผูกมิตรกับมันตั๋วที่สามารถซื้อได้ในประเทศเท่านั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมต้องจองล่วงหน้าและเฉพาะสำหรับแต่ละพื้นที่ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผู้เข้าชมจะสามารถซื้อตั๋วหลายใบเพื่อเข้าเที่ยวใน Grand Warehouse และ Hill of Youth ของ Ghibliค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามพื้นที่ของ Ghibli's Grand Warehouse ที่ 2,000 เยน ในวันธรรมดาและ 2,500 เยนในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สำหรับผู้ใหญ่ การเข้า Hill of Youth และ Dondoko Forest แต่ละแห่งมีค่าใช้จ่าย 1,000 เยน (ตั๋วเด็กลดครึ่งราคา)การก่อสร้างสวนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้กำกับชาวญี่ปุ่น โกโร มิยาซากิ ลูกชายของฮายาโอะ มิยาซากิ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการสร้างแอนิเมชันในตำนานของจิบลิในพิธีเปิดเมื่อวันจันทร์ โกโร มิยาซากิ กล่าวว่าเขามีความสุขมากที่ได้เห็นการเปิดสวนสาธารณะและให้คำมั่นว่าจะ "พยายามอย่างเต็มที่" จนกว่าพื้นที่ที่เหลืออีก 2 แห่งคือ "หุบเขาแม่มด" (Valley of Witches) และ "หมู่บ้านโมโนโนเกะ" (Mononoke Village) จะเปิดให้บริการใน 2 ปีหน้าทางจังหวัดได้กล่าวว่ากำลังเตรียมที่จะเริ่มขายตั๋วให้ผู้เข้าชมจากต่างประเทศตั้งแต่กลางเดือนมกราคมปีหน้าเมื่อทั้ง 5 พื้นที่ เปิดสมบูรณ์ในฤดูใบไม้ผลิปี 2024 ทางจังหวัดไอจิประมาณการว่า Ghibli Park จะดึงดูดผู้เข้าชม 2.8 ล้านคนต่อปี และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ประมาณ 4.8 หมื่นล้านเยน