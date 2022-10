กลุ่มดุสิตธานีรับการเดินทางทั่วโลก ส่งแคมเปญ ‘Live Life with Dusit’

ผู้จัดการรายวัน 360 -กลุ่มดุสิตธานี ต้อนรับการเดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ ‘Live Life with Dusit’ ที่มอบส่วนลดสูงถึง 25% และสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับการเข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตทั้งในประเทศไทย มัลดีฟส์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ตะวันออกกลาง และอื่นๆแคมเปญ ‘Live Life with Dusit’ ประกอบด้วย ส่วนลดห้องพัก 15% จากราคา Best Available Rate รวมเช็คเอาท์ล่วงเวลาได้จนถึง 16:00 น. และสำหรับสมาชิกดุสิตโกลด์รอยัลตี้โปรแกรม (Dusit Gold) ได้รับส่วนลดห้องพัก 25% ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 20% สปา 10% และเช็คเอาท์ล่วงเวลาได้จนถึง 18:00 น. สามารถลงทะเบียนสมาชิกดุสิตโกลด์ได้ที่ www.dusit.com/signup เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ทันทีจองแคมเปญ ‘Live Life with Dusit’ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ www.dusit.com/livelife และสามารถใช้สำหรับการเข้าพักถึง 31 มีนาคม 2566เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กลุ่มดุสิตธานียังปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและเพิ่มบริการใหม่ๆ อาทิเช่น การให้บริการแบบดุสิต หรือ "Dusit Graciousness" โดยให้ความสำคัญกับ 4 แกนหลัก คือ บริการที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า (Service) บริการที่ตอบสนองการช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ (Well-being) บริการที่เข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนและคนรอบข้าง (Locality) และบริการที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (Sustainability)กิจกรรมที่นำเสนอ เช่น Sound Bath ศาสตร์การใช้คลื่นเสียงกังวานจากเครื่องดนตรี เพื่อบำบัดด้วยคลื่นเสียงผ่านน้ำในร่างกาย สู่การผ่อนคลายความเครียด ที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, เวิร์กช็อปงานฝีมือท้องถิ่นที่โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต, งานปาร์ตี้สุดเก๋ที่โรงแรมอาศัย กรุงเทพ ไชน่าทาวน์, เที่ยวชมหมู่บ้านสุดอันซีนที่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์ที่โรงแรมดุสิตธานี กวม รีสอร์ท, ดำน้ำกับกระเบนแมนตาที่โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และการโหนสลิงที่ทำให้เห็นทิวทัศน์ของหุบเขาโดยรอบที่โรงแรมดุสิตดีทู นาซีม รีสอร์ท จีเบล อักห์ดาร์ ประเทศโอมาน ที่พักแต่ละแห่งของดุสิตมีทำเลที่ตั้งที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้เพลิดเพลินกับจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดด้วยความสะดวกสบายสูงสุดตลอดการเข้าพักกลุ่มดุสิตธานีก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 ปัจจุบันดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านการบริการท่องเที่ยวและโรงแรม ดำเนินกิจการครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจอาหาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต้อนรับ ธุรกิจหลักของกลุ่มได้แก่ ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและวิลล่าหรู ภายใต้ 6 แบรนด์ ได้แก่ ดุสิตธานี, ดุสิตเดวาราณา, ดุสิตดีทู, ดุสิตปริ๊นเซส, อาศัย และอีลิธฮาเวนส์ ในจุดหมายปลายทางชั้นนำกว่า 300 แห่งใน 16 ประเทศทั่วโลก และธุรกิจการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสอนประกอบการทำอาหารและวิทยาลัยการโรงแรมในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบริษัทเคเทอริ่งที่บริการอาหารให้กับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม ในขณะที่กลุ่มธุรกิจอาหาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้บริการอื่นๆ เป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่บริษัทเพิ่งเริ่มกระจายการลงทุนไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ที่ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ การสร้างความสมดุล การเติบโต และการกระจายความเสี่ยง