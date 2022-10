“เจนี่” ลั่น! ไม่รู้จักหมูกระทะ ทุกวันนี้กินอาหารนกไม่กินข้าว! เปลี่ยนลุคแซ่บผมแดง เป็นเมอร์เมดให้ลูก

เรียกว่าประสบความสำเร็จสุดๆ กับลุคผมแดงสุดแซ่บ ของสาวเพราะงานนี้นอกจากจะถูกใจชาวเน็ตแล้ว เจ้าตัวยังเผยให้ฟัง หลังไปร่วมงาน The New Era of LYN ณ ร้าน LYN แฟล็กชิปสโตร์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ว่าลุคนี้ถูกใจคุณลูกสาว อย่าง “น้องโนล่า” แบบสุดๆ ถึงขนาดออกปากชมไม่หยุดว่าหมามี๊สวยจัง“เป็นเมอร์เมด ก็กำลังจะมีผลงานกับวุ้นเส้น (วิริฒิพา ภักดีประสงค์) นั่นแหละ เป็นโปรเจกต์คู่กัน ที่ไปเกาหลี ก็เลยอยากเปลี่ยนลุคให้มันเฟรชขึ้น (เป็นคุณแม่สายแซ่บ?)เขาคงคิดว่าเป็นตุ๊กตา แต่ตื่นมาตอนเช้าตกใจนะคะ”กว่าจะได้ผมสีนี้ทรมานและดูแลยากมาก แต่ลูกสาวแฮปปี้ เหมือนอยู่ดิสนีย์แลนด์ร้องเพลงอะไรแบบนี้ค่ะ ถือว่าเป็นการเอ็นเตอร์เทนลูกอย่างหนึ่ง ลูกก็คงรู้สึกว่าเหมือนมีตุ๊กตาอยู่ในบ้าน”สามีไม่ชมแถมอึ้ง มีแต่ลูกสาวชมคนเดียวมีแต่ลูกสาวชมคนเดียวเลย แต่ลุคนี้คงปล่อยไว้ไม่นาน เพราะไม่ไหวแล้ว ดูแลยาก”ผอมลงเพราะออกกำลังกายหนัก และดูแลสุขภาพมากกว่าตอนเป็นวัยรุ่น“จริงๆ เจนจะรู้สึกว่าแบบ คืออยากดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าปกติ มากกว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่น ด้วยการคุมทุกอย่าง ออกกำลังกายหนักกว่าเดิม กินให้ดีกว่าเดิม แล้วก็ดูแลตัวเองให้เยอะกว่าเดิมค่ะเจนจะได้มีการเปลี่ยนแปลงดีกว่า คนอาจจะรู้สึกว่าผอมไปหรือเปล่า แต่จริงๆ แข็งแรงค่ะ เราแข็งแรงจริงๆ แต่ไม่เอาลดลงไปเยอะกว่านี้แล้วค่ะ”ไม่ได้คลั่งผอม แต่คลั่งออกกำลังกายไม่รู้จักหมูกระทะ เพราะไม่ตามใจปาก กินได้แต่ต้องรู้จักพอดี ทุกวันนี้กินอาหารนก“ไม่รู้จัก อันนี้พูดจริงๆ เพราะว่าพออายุเท่าเจนแล้ว การที่เราจะกินตามใจปาก มันเป็นเรื่องสำคัญมาก ถามว่าทานได้ไหมทานได้ แต่ก็ต้องทานแบบพอดี รู้จักที่จะพอค่ะร่างกายรับไหวเพราะกินโปรตีนเสริม“ไหวนะคะ แต่เจนก็จะมีโปรตีน คือเราออกกำลังกายเยอะ เราก็ต้องมีโปรตีนที่ดี ที่เข้ามาทดแทน ในการที่เราไม่ได้ทานอาหารบ้าง“กราบตักคนชมหน้าเด็กไม่เปลี่ยน อยากได้ยินคำนี้มานานแล้วการออกกำลังกาย มันส่งผลไปหมดทุกส่วนในร่างกาย”ไม่นอยด์คนทักผอมไป มีจุดยืนตัวเองว่าทำอะไรอยู่“ไม่นอยด์ เจนเป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเอง ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ ไม่ได้ทำอะไรที่เกินพอดี เราทำงานตรงหน้ากล้อง เรารู้ว่าเราต้องเป็นยังไง ต้องทำอะไร“ผอมแต่สุขภาพดี ไม่เคยมีความเบื่อออกกำลังกาย(เบื่อบ้างไหมต้องออกกำลังกายทุกวัน?) เบื่อไม่ได้ค่ะ การออกกำลังกายลาออกไม่ได้”ยังเจอคอมเมนต์แรงๆ เป็นเรื่องปกติ แต่อยู่วงการมา 20 ปีไม่กลัวแล้ว เลือกปล่อยผ่านถ้าไม่กระทบกับลูก“มี เป็นปกติ โซเชียลสมัยนี้เป็นเรื่องปกติ เราอยู่วงการมา 20 กว่าปีไม่กลัวแล้วค่ะ มันไม่มีอะไรแรงกระทบใจเราแล้ว พอเรามีลูก มันเลยจุดนั้นมาแล้วค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเป็นห่วงลูก”