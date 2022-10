พามาซูมความเริ่ด 5 ดาราสาว วุ้นเส้น-มิ้นต์-เดียร์น่า-อแมนด้า-กวาง ถ่ายแฟชั่นเซ็ตพิเศษ City Is Your Playground กับแบรนด์หรู JIMMY CHOO

ออร่าความสวยพุ่งเข้าตาแบรนด์ดัง Jimmy Choo (จิมมี่ ชู) ดึง 5 ดาราสาวสวย วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์, อแมนด้า-ชาลิสา ออบดัม, เดียร์น่า ฟลีโป, มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง และ กวาง-วรรณปิยะ ออมสินนพกุล ร่วมถ่ายแฟชั่นเซ็ตพิเศษอวดโฉมกระเป๋าถือรุ่นซิกเนเจอร์ซีรีส์ใหม่ Varenne Avenue (วาเรน อเวนิว) นำเสนอหลากสีสัน อาทิ Candy Pink (แคนดี้ พิงค์), Burgundy (เบอร์กันดี) และ Black (ดำ) ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งความหรูหราและปลุกให้ทุกมุมเมืองที่หนาแน่นไปด้วยผู้คนไม่ว่าจะทำงานหรือท่องเที่ยวให้ได้สนุกกับแฟชั่น ในคอนเซปต์ City Is Your Playground โดยเลือก สะพานพระพุทธยอดฟ้า หรือ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานมัฆวานรังสรรค์ และ ถนนสนามไชย ซึ่งเป็น Bangkok Old Town มาเป็นโลเคชั่นหลัก สะท้อนความมีชีวิตชีวาที่ไม่เคยจางหายของย่านพระนคร ย่านที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความงดงามในอดีตผสานความคลาสสิกร่วมสมัยเริ่มต้นกันที่ วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์ มาในลุคหวานแซ่บชุดมินิเดรสตกแต่งระบายช่วงอกสีดำ แมตช์กับ กระเป๋า Varenne Avenue เฉดสีทอง โดดเด่นด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษร JC โพสท่าสวยๆ บน สะพานพระพุทธยอดฟ้า ด้าน สาวมิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง พาเที่ยวย่านถนนสนามไชย กับลุคคุณหนูแสนละมุน กระโปรงยาวสีครีมที่มีลูกเล่นไล่ระดับโชว์เรียวขา แมตช์กับ กระเป๋า Varenne Avenue สีดำฟากสาวสวยและเก่ง อแมนด้า-ชาลิสา ออบดัม สวยสง่าในชุดเดรสสีดำ ตัดกับกระเป๋า Varenne Avenue สีทอง กับฉากหลังสะพานมัฆวานรังสรรค์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ส่วนสาวเดียร์น่า ฟลีโป มาในลุคสมาร์ทเท่ๆ แต่ยังคงความสง่างามของผู้หญิงผ่านกระเป๋า Varenne Avenue สี Candy Pink แมตช์กับรองเท้า Averline สีเดียวกัน ปิดท้ายกับนางแบบสาว กวาง-วรรณปิยะ ออมสินนพกุล พาชมความสวยงามของถนนสนามไชย ในลุคเปรี้ยวซ่า เพิ่มความสนุกให้ลุคด้วย Varenne Avenue สี Candy Pinkพบกับ กระเป๋าถือรุ่นซิกเนเจอร์ Varenne รุ่น Avenue จาก Jimmy Choo ได้ที่ Jimmy Choo Boutique Store ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 02-160-5993, ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โทร. 02-003-6095 และชั้น M ศูนย์การค้า สยามพารากอน โทร. 02-610-9944 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @jimmychooth และ Instagram: @jimmychoo