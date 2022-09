เจออีก! ทากาฮาชิ อดีตผู้บริหารโอลิมปิก รับสินบนอีกราย 15 ล้านเยน

อัยการสงสัยว่า ทากาฮาชิและคนรู้จักได้รับเงินสินบน 15 ล้านเยน (104,000 เหรียญสหรัฐ) จาก ไดโกะ แอดเวอร์ไทซิ่ง (Daiko Advertising Inc.) เพื่อแลกกับการได้รับงานฯ ในโอซาก้าหน่วยพิเศษของสำนักงานอัยการเขตโตเกียว ยังจับกุมนายโยชิคาสึ ทานิกุจิ เจ้าหน้าที่บริษัทไดโกะในข้อหาติดสินบนทากาฮาชิและฟุคามิด้วย อัยการยังได้ตรวจค้นบ้านของทานิกุจิ ในเมืองนิชิโนะมิยะ จังหวัดเฮียวโงะก่อนหน้านี้ ทากาฮาชิถูกฟ้องในข้อหารับสินบนประมาณ 51 ล้านเยนจากผู้ค้าปลีกชุดสูทธุรกิจ อาโอกิ โฮลดิงส์ (Aoki Holdings Inc.) และ ยังถูกจับกุมในข้อหารับสินบนประมาณ 76 ล้านเยนจากบริษัทสำนักพิมพ์ใหญ่ คาโดคาวะ คอร์ป (Kadokawa Corp.) เพื่อแลกกับการช่วยเหลือพวกเขาในการเป็นสปอนเซอร์โอลิมปิกในกรณีของ ไดโกะ อัยการสงสัยว่าเส้นทางการเงินที่เป็นปัญหาถูกโอนมาจากบริษัทโฆษณาไปยังบริษัทที่ปรึกษาที่ดำเนินการโดย คาซูมาสะ ฟูคามิ ซึ่งเป็นคนรู้จักของ ทากาฮาชิ เพื่อติดสินบนให้ทากาฮาชิฟูคามิ ถูกจับในข้อหาสมคบคิดกับ ทากาฮาชิ เพื่อให้คนหลังได้รับสินบนจาก คาโดคาวะ ผ่านบริษัทที่ปรึกษาของเขาอัยการเชื่อว่า ทากาฮาชิ วัย 78 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการอาวุโสของบริษัทโฆษณา เดนท์สุ อิงก์ ซึ่งเป็นบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีอิทธิพลอย่างมากต่อแผนกการตลาดของคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกแผนกซึ่งรับผิดชอบในการเลือกสปอนเซอร์ มีพนักงาน เดนท์สุ หลายคนมาทำงานอย่างไรก็ตาม ทากาฮาชิได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด รวมถึงข้อกล่าวหาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับไดโกะอัยการกำลังสอบสวนด้วยว่า ทากาฮาชิ ได้จูงใจคณะกรรมการจัดงานเพื่อขยายไปยังผู้ผลิตของเล่น ซันแอร์โร่ว์ อิงก์ (Sun Arrow Inc.) ในการขายสินค้าสำหรับการแข่งขันกีฬาหรือไม่ มีแหล่งข่าวกล่าว บริษัทฯ ได้มอบเงินประมาณ 8 ล้านเยนให้กับทากาฮาชิ