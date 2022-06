สหรัฐฯ- ญี่ปุ่น สยบมังกร ผนึกพลังพันธมิตรห้าชาติ บลูแปซิฟิก

ท่ามกลางการผลักดันเชิงรุกอิทธิพลของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิก สหรัฐฯ และพันธมิตร — ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร — ได้เปิดตัวความคิดริเริ่มใหม่ที่เรียกว่า 'Partners in the Blue Pacific' สำหรับ "ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล" กับ ประเทศเกาะเล็ก ๆ ของภูมิภาคในรายงานกลยุทธ์ปี 2019 กระทรวงกลาโหมสหรัฐเรียกอินโดแปซิฟิกว่าเป็น “ภูมิภาคเดียวที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของอเมริกา”“ภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้งของรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในโลก (จีน) รัฐประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุด (อินเดีย) และรัฐมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด -รัฐส่วนใหญ่ (อินโดนีเซีย) และรวมกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก"“ในบรรดา 10 กองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี 7 กองทัพอยู่ในอินโดแปซิฟิก และ 6 ประเทศในภูมิภาคนี้มีอาวุธนิวเคลียร์ ท่าเรือที่พลุกพล่านที่สุด 9 ใน 10 แห่งของโลกอยู่ในภูมิภาคนี้ และ 60 เปอร์เซ็นต์ของการค้าทางทะเลทั่วโลกผ่านเอเชีย โดยประมาณหนึ่งในสามของการขนส่งทั่วโลกผ่านทะเลจีนใต้เพียงแห่งเดียว”สหรัฐฯ รักษาสมดุลของอำนาจในภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนาน ด้วยระบบที่อเมริกาเป็นศูนย์กลาง และพันธมิตรต่างก็รับประกันความปลอดภัยโดยอำนาจทางทหารของสหรัฐฯนักวิเคราะห์เชื่อว่า เป้าหมายเดียวของนโยบายของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ คือการควบคุมการขยายอิทธิพลของปักกิ่งPBP เป็น "กลไกที่ไม่เป็นทางการ" ห้าชาติเพื่อสนับสนุนหมู่เกาะแปซิฟิกและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจในภูมิภาค ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พูดถึงการเสริมสร้าง “ความเจริญรุ่งเรือง ความยืดหยุ่น และความปลอดภัย” ในแปซิฟิกผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งแบบรวมกันและแยกกัน เพื่อตอบโต้การขยายเชิงรุกของจีนในแถลงการณ์ร่วมฯ ห้าประเทศสมาชิกกล่าวว่า ได้ประกาศด้วยว่าจะ "ยกระดับภูมิภาคแปซิฟิก" และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับบรรดาหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งยังคงเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือกับพันธมิตรชาติอื่นเพิ่มเติมเบื้องต้น PBP ตั้งเป้าที่จะส่งเสริมความร่วมมือ ด้าน “วิกฤตสภาพภูมิอากาศ การเชื่อมต่อและการขนส่ง ความมั่นคงและการป้องกันทางทะเล สุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และการศึกษา”ในด้านของจีนนั้น มีความพยายามเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตนในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นกัน เมื่อจีนลงนามในสนธิสัญญาความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนในเดือนเมษายนอินเดียนเอ็กเพรส สื่ออินเดีย รายงานว่า ข้อตกลงดังกล่าวได้ส่งผลให้สหรัฐฯ แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการที่กองทัพจีนจะเข้ายึดฐานทัพในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ใกล้กับเกาะกวมของสหรัฐฯ และติดกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งส่งเสริมปักกิ่งเข้าครองเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่ข้ามผ่านภูมิภาค สั่นสะเทือนสหรัฐฯ และพันธมิตร นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบโต้ความทะเยอทะยานที่เพิ่มขึ้นของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิก ท่ามกลางสุญญากาศหลังสหรัฐฯ ได้เคยมองข้ามพื้นที่นี้นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของตนเดินทางเยือนหลายประเทศเพื่อผลักดัน 10 ประเทศในแปซิฟิกให้รับรองข้อตกลง "พลิกเกม" ที่เรียกว่า "วิสัยทัศน์การพัฒนาร่วมกัน"เอพี สื่อตะวันตกรายงานว่า ร่างข้อตกลงนี้จีนที่ต้องการทำงานร่วมกับ “ความมั่นคงทั้งแบบดั้งเดิมและที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม” และขยายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศเหล่านี้การเดินหมากทางการทูตของจีนครั้งนี้ หวังอี้ ได้ไปเยือนหมู่เกาะโซโลมอน คิริบาส ซามัว ฟิจิ ตองกา วานูอาตู และปาปัวนิวกินี และยังจัดการประชุมเสมือนจริงกับหมู่เกาะคุก นีอูเอ และสหพันธรัฐไมโครนีเซียเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง ข้อตกลงดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางคำเตือนว่ารัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกกลายเป็นส่วนหนึ่งของ "วงโคจรของปักกิ่ง" แม้ว่าจีนจะยังทำไม่สำเร็จ แต่จีนก็ยังระบุว่าจะเดินหน้าตามเป้าหมายนี้ต่อไปความตั้งใจนี้ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้น ในวันที่ 27 มิถุนายน ABC รายงานว่าจีนกำลังพยายามจัดการประชุมเสมือนจริงระหว่าง นายหวังอี้ และผู้นำของรัฐในหมู่เกาะแปซิฟิก 10 แห่งนอกรอบการประชุมระดับสูงของหมู่เกาะแปซิฟิกในฟิจิในช่วงกลางกรกฎาคมก่อนเปิดตัว PBP ในเดือนนี้ สหรัฐฯ และพันธมิตรได้เริ่มต้นความร่วมมือกรอบการค้า Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการค้าในภูมิภาคที่มี 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ใหม่ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย ฟิจิ และเวียดนาม — ในฐานะหุ้นส่วนเมื่อวันจันทร์ (27 มิถุนายน) กลุ่ม G7 ซึ่งอยู่ห่างจากแปซิฟิกยังได้ประกาศแผน — Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) — เพื่อแข่งขันกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งทาง (Belt and Road Initiative) เส้นทางสายไหมของจีน โดยสัญญาว่าจะระดมทุน 6 แสนล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง