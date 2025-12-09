กัมพูชาถูกบีบให้สู้! ฮุน เซน ลั่นไทยรุกหนักเกินทน หลังอดกลั้นกว่า 24 ชั่วโมง

9 ธันวาคม 2568 ท่ามกลางความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาและผู้นำทางการเมืองผู้ทรงอิทธิพลของกัมพูชา ได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวผ่านช่องทางสาธารณะ ทำนองว่ากัมพูชายังคงเลือกเส้นทางสันติภาพเป็นหลัก แต่เผชิญกับแรงกดดันจากการรุกคืบของฝ่ายไทยจนไม่อาจหลีกเลี่ยงการตอบโต้ทางทหารได้ โดย ฮุน เซน ระบุว่า กองกำลังของกัมพูชาต้องอดทนและยับยั้งการยิงตอบโต้นานกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อให้โอกาสการอพยพของประชาชนและรักษาบรรยากาศการหยุดยิง แต่สถานการณ์ด้านหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและบีบให้ต้องเริ่มปฏิบัติการโต้กลับตั้งแต่เมื่อคืนก่อนต่อเนื่องมาถึงเช้าวันนี้
.
ฮุน เซน ยังกล่าวอ้างถึงถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งระบุว่าไทยมีแผนจะใช้กำลังเข้ายึด 11 จุดสำคัญ แม้ยังไม่ระบุพื้นที่ชัดเจน ผู้นำกัมพูชามองว่าถ้อยคำดังกล่าวสร้างความคลุมเครือและผลักให้กัมพูชาต้องสั่งกองกำลังติดอาวุธที่มีอาวุธครบมือ โจมตีทุกตำแหน่งที่ตรวจพบการรุกล้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและปกป้องดินแดน โดยเขาย้ำว่ากัมพูชามีแนวป้องกันที่แข็งแกร่ง กองกำลังศัตรูไม่สามารถเจาะผ่านเข้ามา และกำลังเผชิญการตอบโต้หนักหน่วงในทุกแนวทางยุทธศาสตร์
.
ในอีกช่วงหนึ่งของโพสต์ ฮุน เซน ตอบโต้คำให้สัมภาษณ์ของฝ่ายผู้บัญชาการทหารไทยที่ระบุว่าไทยจำเป็นต้องทำลายศักยภาพการป้องกันประเทศของกัมพูชาอย่างถาวร เพื่อความปลอดภัยของพลเรือนไทย เขาชี้ว่าคำกล่าวลักษณะนี้รุนแรงเกินกว่าที่ชาติมหาอำนาจยังไม่เคยกล่าว พร้อมยืนยันว่ากัมพูชาจะไม่ยอมยืนเฉยปล่อยให้ถูกคุกคามทางการทหาร
.
ผู้นำกัมพูชายังกล่าวถึงกระแสสังคมบางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างย้อนแย้งในทุกสถานการณ์ ทั้งเมื่อกัมพูชาตอบโต้ในเดือนกรกฎาคมแล้วถูกกล่าวหาว่าก่อสงคราม เมื่อประกาศหยุดยิงและเจรจาสันติภาพก็กลับถูกกล่าวหาว่าอ่อนแอ และเมื่อครั้งนี้กัมพูชาตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองก็ถูกจับตาว่าจะถูกกล่าวหาว่าอะไรอีก เขาปิดท้ายด้วยประโยคที่สะท้อนท่าทีทางการเมืองชัดเจนว่า “กัมพูชาต้องการสันติภาพ แต่เราถูกบังคับให้ต้องตอบโต้เพื่อปกป้องแผ่นดินของเรา”
.
สถานการณ์ชายแดนยังคงเปราะบางและต้องจับตาความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิด ขณะที่สัญญาณของการสื่อสารเชิงประชาธิปไตยและช่องทางการเจรจายังคงเลือนราง ท่ามกลางปฏิบัติการทางทหารที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ