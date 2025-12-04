อบอุ่นหลังกำแพงเรือนจำ คลองเปรมเปิดเวทีดนตรี ทักษิณร่วมร้องเพลงกับ เสก โลโซ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเช้าของวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่นเป็นพิเศษ เมื่อเรือนจำจัดพิธีเปิดโครงการ “สร้างพลังบวกหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี” ประจำปีงบประมาณ 2569 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างแรงใจและเปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังได้ผ่อนคลาย ผ่านเสียงเพลงและการแสดงดนตรีจากกลุ่มผู้ต้องขังที่มีทักษะด้านศิลปะการแสดงจากเรือนจำพิเศษมีนบุรี
ในการเปิดงานครั้งนี้ นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม ได้นำทีมนักดนตรีผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษมีนบุรีขึ้นเวที โดยมี “เสกสรรค์ ศุขพิมาย” หรือ “เสก โลโซ” ศิลปินชื่อดังซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำดังกล่าวร่วมทำการแสดงอย่างเต็มรูปแบบ ท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ต้องขังกว่า 1,000 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในอาคารอเนกประสงค์ของเรือนจำ
ไฮไลต์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำลังรับโทษอยู่ในเรือนจำเดียวกัน เดินขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับเสก โลโซ ในบทเพลงฮิตตลอดกาล “ใจสั่งมา” สร้างบรรยากาศที่ทั้งสนุกสนานและอบอุ่น ผู้ต้องขังบางส่วนถึงขั้นลุกขึ้นเต้นตามจังหวะเพลงอย่างเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศภายในเรือนจำเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ซึ่งนับเป็นภาพที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นบ่อยนักในพื้นที่ที่เคร่งครัดด้านระเบียบเช่นนี้
นอกจากกิจกรรมดนตรีแล้ว เรือนจำกลางคลองเปรมยังเตรียมจัด “คลองเปรมเกมส์” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในเรือนจำ
โครงการดนตรีนี้ ยังถูกจัดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ทัณฑสถานหญิงกลางเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม โดยได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกรมราชทัณฑ์ในการนำกิจกรรมสร้างสรรค์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูผู้ต้องขังระหว่างการดำเนินโทษ
ทั้งนี้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของนายทักษิณยังคงเป็นที่จับตาในสังคม โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายจากงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดก่อนหน้านี้ ขณะที่หลายฝ่ายยังติดตามความคืบหน้าของคดีมาตรา 112 ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา