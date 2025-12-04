"เจ๊แดง" เยี่ยม "ทักษิณ" เผยร้องเพลงโชว์ ส่วนลูกชายลงแคนดิเดตนายกฯ เจ้าตัวตัดสินใจเอง

MGR Online - เจ๊แดง เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ทราบร้องเพลงโชว์ 3 บทเพลง ร่วมกับ "เสก โลโซ" ด้านลูกชาย "ยศชนัน" เป็นแคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย พร้อมให้กำลังใจ
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (4 ธ.ค.) เวลา 12.55 น.บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หรือ “เจ๊แดง” น้องสาวคนรองของนายทักษิณ ซึ่งเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพียงลำพัง เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ โดยในวันนี้ถือเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 22 นับตั้งแต่ถูกคุมขังเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังอยู่เกือบครบ 3 เดือนเต็มในเรือนจำฯ
ภายหลังจากการเข้าไปเยี่ยมนายทักษิณ เป็นเวลาประมาณ 20 นาที นางเยาวภา ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่า ตนทราบจากผู้คุมเรือนจำฯ ว่าวันนี้นายทักษิณขึ้นร้องเพลงบนเวที ตนจึงได้ถามท่านถึงเรื่องนี้ ท่านก็บอกว่าวันนี้ขึ้นร้อง 3 เพลง เนื่องจากมีผู้ต้องขังที่อยู่ข้างล่างเวทีร้องขอให้ท่านร้อง ซึ่งท่านก็สนุก แต่ก็ไม่ทราบว่าได้ขึ้นร้องร่วมกับพี่เสกหรือไม่ เนื่องจากตนไม่ได้ถาม ส่วนได้สอบถามพูดคุยเรื่องสุขภาพของท่านหรือไม่นั้น จากการที่ตนดูทั่วไป ท่านก็โอเค ตามสภาพ อยู่ตรงนั้นก็คงไม่ได้สบาย ซึ่งตนก็ได้ให้กำลังใจให้ท่านรักษาสุขภาพ
ส่วนกรณีที่ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หรือ "ดร.เชน" ลูกชายของนางเยาวภา เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนั้น นางเยาวภา กล่าวว่า ก็คงแล้วแต่พรรคกับเจ้าตัวเขา เพราะลูกชายก็เป็นตัวของตัวเอง เราคิดแทนไม่ได้ ส่วนจะกังวลเรื่องพรรคเพื่อไทยเลือดไหลออกหรือไม่นั้น ตอนนี้ตนวางมือแล้ว ไม่ค่อยได้สัมผัส และเป็นคนนอก
ส่วนการแนะนำทางการเมืองกับลูกชายนั้น นางเยาวภา บอกว่า ตอนนี้ตนก็ไม่ได้พูดคุยอะไร เพราะเขามีวุฒิภาวะพอ พร้อมยืนยันว่าเป็นพ่อแม่ต้องให้กำลังใจลูกอยู่แล้ว แต่ว่าตนก็ไม่ค่อยรับรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ ตอนนี้เป็นห่วงแต่ท่านทักษิณอย่างเดียว ซึ่งตนก็ไม่ได้คุยกับท่านทักษิณเรื่องนี้
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญภายในเรือนจำกลางคลองเปรม เนื่องด้วย นายเผด็จ หริ่งรอด ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรม ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “สร้างพลังบวกหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วันที่ 4 ธ.ค.68 ณ อาคารอเนกประสงค์ ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังลดความวิตกกังวล ผ่อนคลายความเครียด สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นการนำกิจกรรมเสริมพลังบวกให้ผู้ต้องขังสร้างคุณค่าภายในตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กลับตนเป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำฯ
รวมทั้ง ยังได้มีการขอความอนุเคราะห์ทีมนักดนตรีจากเรือนจำพิเศษมีนบุรี ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีความสามารถในการร้องเพลงและเล่นดนตรี เพื่อมาทำการแสดงให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,000 คน และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ เรือนจำกลางคลองเปรมได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา (คลองเปรมเกมส์) เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้กับผู้ต้องขังอีกด้วย นั้น
โดย นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือเสก โลโซ แห่งวงมีนบุรี และชาวคณะมาร่วมแสดงดนตรีในโครงการสร้างพลังบวกหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี ซึ่งในระหว่างการทำกิจกรรม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังในเรือนจำฯ ก็ได้ร่วมกิจกรรมขึ้นเวทีร้องเพลงกับนายเสกสรรค์ และเพื่อนผู้ต้องขัง โดยเฉพาะบทเพลงโด่งดังของ “เสก โลโซ” อย่างเพลง “ใจสั่งมา”