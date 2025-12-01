ยืนยันทำได้ตามกฎหมาย! นักการเมืองบริจาคช่วยประชาชนกี่ครั้งก็ได้

1 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมชี้แจงการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติ โดยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การบริจาคเงินในสถานการณ์ภัยพิบัติ หลังมีข้อสงสัยจากสังคมว่าบรรดานักการเมืองและพรรคการเมืองสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากน้อยเพียงใด และจะกระทบต่อหลักเกณฑ์ด้านค่าใช้จ่ายเลือกตั้งหรือไม่
นายเกรียงไกรอธิบายว่า การให้เงินหรือสิ่งของตามประเพณี เช่น งานศพ งานบุญ หรือขึ้นบ้านใหม่ ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถให้ได้ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท ตามระเบียบการเลือกตั้งปี 2561 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่กรณีภัยพิบัติถือเป็น “เหตุอันสมควร” ซึ่งเปิดช่องให้นักการเมืองสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างกว้างขวางกว่าสถานการณ์ทั่วไป โดย ส.ส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถบริจาคได้ไม่เกินครั้งละ 300,000 บาท
ส่วนพรรคการเมืองสามารถบริจาคได้มากกว่านั้น โดยทำได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้หากพรรคใดบริจาคเกินวงเงินที่กำหนด ยอดส่วนเกินจะถูกกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งถัดไป เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างแต่ละพรรคและไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง
รองเลขาธิการ กกต. ย้ำว่า การบริจาคในภาวะภัยพิบัติสามารถส่งถึงบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านช่องทางใดเป็นพิเศษ อีกทั้งไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการแสดงตัวตนของผู้บริจาค นักการเมืองสามารถติดสติ๊กเกอร์ แจ้งชื่อ หรือระบุพรรคการเมืองบนสิ่งของช่วยเหลือได้อย่างเปิดเผย เพราะถือว่าเป็นการเยียวยาความเดือดร้อน ไม่ใช่การหาเสียง
นายเกรียงไกรกล่าวว่า “กกต.ไม่ได้ปิดกั้น ไม่ได้ห้าม ส.ส.จะบริจาคได้เต็มที่ภายใต้วงเงินในแต่ละครั้ง พรรคไหนมีศักยภาพเพียงใดก็ช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ตัวเองได้เต็มความสามารถ จะบริจาคข้าวสารหรือสิ่งของก็สามารถบอกได้ว่ามาจาก ส.ส.หรือพรรคใด ไม่ผิดกฎหมาย”
อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่น หากอยู่ในช่วง 180 วันก่อนครบวาระ การบริจาคหรือมอบสิ่งของมีความสุ่มเสี่ยงสูง และผู้บริหารท้องถิ่นอาจถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด แต่ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้ตามมาตรา 65 โดยออกงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ตามปกติ เพียงต้องหลีกเลี่ยงการอ้างชื่อนักการเมืองเพื่อไม่ให้เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เมื่อถูกถามถึงความกังวลว่าอาจมีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยอาศัยญาติหรือบุคคลใกล้ชิดมาช่วยบริจาคแทน นายเกรียงไกรตอบว่า ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่า “หนึ่งคนบริจาคได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง” ในเหตุการณ์ภัยพิบัติเดียวกัน เพียงแต่แต่ละครั้งต้องไม่เกิน 300,000 บาท จึงไม่มีแรงจูงใจให้ใช้บุคคลอื่นเป็นนอมินี
เขายืนยันอีกครั้งว่า หาก ส.ส.คนหนึ่งบริจาควันนี้ 300,000 บาท พรุ่งนี้ 300,000 บาท และวันต่อ ๆ ไปอีกครั้งละเท่าเดิมก็สามารถทำได้ตามมติ กกต. เพราะเหตุภัยพิบัติไม่ได้เกิดขึ้นยาวนานเป็นหลายเดือน และการช่วยเหลือประชาชนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
ข่าวนี้จึงเป็นการยืนยันว่า กกต.เปิดทางให้นักการเมืองสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยพิบัติได้เต็มศักยภาพ ภายใต้กรอบตัวเลขที่ชัดเจนและกลไกตรวจสอบที่ยังควบคู่กันอยู่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างโปร่งใสและไม่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ทางการเมือง