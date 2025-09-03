“อนุทิน ชาญวีรกูล” โหงวเฮ้งบอกผู้นำ?

•หน้าผากกว้างและเปิดโล่ง → มักตีความว่าเป็นคนคิดการใหญ่ มีวิสัยทัศน์ เหมาะกับการเป็นผู้นำหรือนักบริหาร
•คิ้วชัด หนา พอเหมาะ → สื่อถึงความกล้าตัดสินใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีคนเกรงใจ
•ตาคม มองตรง → บ่งบอกถึงความเด็ดขาด เอาจริงเอาจัง และไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ
•แก้มและโหนกแก้มเด่น → ตามความเชื่อโหงวเฮ้ง ถือเป็นตำแหน่งของอำนาจและชื่อเสียง ผู้มีลักษณะนี้มักมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
•ปากกว้าง เสียงชัดเจน → สื่อถึงการสื่อสารที่ดี มีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง เหมาะกับงานที่ต้องใช้วาทศิลป์
.
สรุปตามศาสตร์โหงวเฮ้ง: ใบหน้าแบบนี้ถือว่าเป็นโครงหน้าที่มีแววผู้นำ มีบารมีและโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม การจะ “ได้เป็นเจ้าคนนายคน” จริงหรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับบุญวาสนา โอกาส และการตัดสินใจในชีวิตด้วย