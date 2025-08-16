เปิดรายชื่อ 8 งูเห่าโหวตงบฯ 69
.
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2569 ด้วยคะแนน 257 ต่อ 230 งดออกเสียง 1
ปรากฏว่า ในจำนวน 257เสียง ที่ให้ความเห็นชอบนั้นมี “งูเห่า” จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 8 เสียง ได้แก่
1. น.ส.กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ สส.ชลบุรี พรรคประชาชน
2. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย
3. น.ส.รำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส.อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย
4. นางสุภาพร สลับศรี สส.ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย
5. น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ สส.กาฬสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย
6. น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ
7. นายปริญญา ฤกษ์หร่าย สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ
8. นายอนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ