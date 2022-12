10 อันดับ ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2022

ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2022 ปีนี้ TC Candler ประกาศผลโหวต The 100 Most Beautiful Faces of 2022 แล้ว คนไหนจะเป็นผู้คว้าตำแหน่ง ไปดูกันเลยอันดับ 1 Jasmine Tookesในปีนี้ อันดับ 1 ตกเป็นของ Jasmine Tookes นางแบบสาวเชื้อสายแอฟริกัน อเมริกัน และอังกฤษ ดีกรีนางฟ้า Victoria’s Secret ซึ่งนอกจากใบหน้าสวยเก๋แล้ว ทำให้สามารถไต่จากอันดับ 9 ในปีที่แล้ว มายืนอยู่อันดับท็อปได้ในที่สุดอันดับ 2 Nancy Jewel Mcdonieไอดอลสาวลูกครึ่งอเมริกัน-เกาหลีที่ใคร ๆ รู้จักกันในนาม แนนซี่ MOMOLANDอันดับ 3 ลิซ่า BLACKPINKลิซ่า ลลิษา มโนบาล เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงสวยที่สุดในโลก 2021อันดับ 4 Dasha Taranนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์หน้าหวาน ลูกครึ่งยูเครน-รัสเซียอันดับ 5 ลูกหนัง ศีตลาหนึ่งในสาวไทยที่อยู่ใน Top 10 ก็คือ ลูกหนัง ศีตลา ทายาทผู้กำกับชื่อดัง ที่มีผลงานการเดินแบบ ถ่ายแบบ และยังเป็นอดีตเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีอันดับ 6 Ivana Alawiนักแสดง นางแบบ และบล็อกเกอร์คนดัง ลูกครึ่งโมร็อกโก-ฟิลิปปินส์อันดับ 7 Yael Shelbiaนางแบบ นักแสดงสาว เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ปี 2020อันดับ 8 Mai Omarนักแสดงและนางแบบชาวอียิปต์อันดับ 9 Nana After Schoolนานะ หรือ อิมจินอา (Im Jin-Ah) นักร้องไอดอลของประเทศเกาหลีใต้อันดับ 10 Tzuyu TWICEจื่อวี น้องเล็กแห่งวง TWICE เกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศเกาหลีใต้#ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก2022 #ลิซ่า #ลูกหนัง_ศีตลา