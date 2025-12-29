ตร.เวียดนามยึด"งูเห่า" 676 ตัว ถูกลักลอบนำเข้าไปจากลาว

MGR Online - ตำรวจเวียดนามตรวจยึดงูเห่าเป็นๆ 676 ตัว หนักเกือบ 1 ตัน ถูกลักลอบนำเข้าไปจากลาว ซุกไว้ใต้ท้องรถโดยสารบนทางหลวงหมายเลข 9 ในจังหวัดกว๋างจิ ติดกับแขวงสะหวันนะเขต
หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักข่าว Tuoi Tre News ของเวียดนาม ระบุว่า ตำรวจจังหวัดกว๋างจิ ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ได้ตรวจยึดงูเห่าเป็นๆที่ถูกลักลอบนำเข้าไปจาก สปป.ลาว จำนวนมากถึง 676 ตัว คิดเป็นน้ำหนักรวม 924 กิโลกรัม
งูเห่าทั้ง 676 ตัว ถูกตรวจพบเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยบรรจุไว้ในกล่องพลาสติกจำนวน 112 กล่อง วางเรียงอยู่ใต้ท้องรถเมล์โดยสารแบบรถนอน บนทางหลวงหมายเลข 9 เขตบ้านลาวบาว จุดเชื่อมต่อชายแดนที่ติดกับเมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต ของลาว
เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามผู้โดยสารบนรถที่เป็นเจ้าของงูเห่าเหล่านี้ ให้การว่านำเข้างูเห่าทั้งหมดมาจากลาวผ่านช่องทางชายแดนที่ไม่เป็นทางการ โดยไม่มีเอกสารนำเข้าที่ถูกต้องตามกฏหมาย
เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดงูเห่าทั้งหมดไว้ และส่งต่อไปพักไว้ยังศูนย์ควบคุมของกองทัพเวียดนาม เพื่อจะมอบต่อไปยังฟาร์มงูด่งตาม จังหวัดด่งทาป ในภาคใต้ของเวียดนามต่อไป