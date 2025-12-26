xs
เริ่มแล้ววันแรก การเดินทางหยุดยาวปีใหม่ การจราจรช่วงค่ำอยุธยาหนาคึก ประชาชนมุ่งหน้าต่างจังหวัดต่อเนื่อง

พระนครศรีอยุธยา - บรรยากาศการเดินทางวันแรกของช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจำนวนมากเร่งออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล มุ่งหน้าภาคเหนือ–อีสาน ส่งผลให้การจราจรผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มหนาแน่น แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดี

เวลา 19.00 น. วันนี้( 26 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรช่วงผ่าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเดินทางหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ หลังหลายหน่วยงานทำงานเป็นวันสุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุด พบว่าตั้งแต่ช่วงเย็นมีประชาชนทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง

บริเวณ ต่างระดับบางปะอิน อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญสู่ถนนสายเอเชียและถนนพหลโยธิน พบว่ามีปริมาณรถใช้เส้นทางเต็มทุกช่องจราจร โดยเฉพาะรถที่มาจาก ถนนทางหลวงหมายเลข 9 บางปะอิน–บางบัวทอง, เส้นมอเตอร์เวย์ และเส้นทางจากจังหวัดสระบุรี มาบรรจบกัน ส่งผลให้การจราจรค่อนข้างหนาแน่น อย่างไรก็ตาม รถยังสามารถเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง ใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 80–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนเส้นทาง ถนนพหลโยธิน ผ่านอำเภอวังน้อย มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีปริมาณรถจำนวนมากเช่นกัน โดยเป็นรถที่ออกจากกรุงเทพมหานครและเชื่อมต่อมาจากถนนวงแหวนรอบนอกและมอเตอร์เวย์ แต่สภาพการจราจรยังคงคล่องตัว

ทั้งนี้ คาดว่าตลอดช่วงค่ำจนถึงดึกของวันนี้ ซึ่งเป็นวันศุกร์และวันทำงานสุดท้ายก่อนหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัว ขณะที่บางส่วนยังคงทำงานต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยเฉพาะ ตำรวจทางหลวงอยุธยา ที่ออกตรวจตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนประสบเหตุรถเสียหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 หรือแวะใช้บริการจุดบริการตำรวจทางหลวง ซึ่งเปิดให้บริการพักผ่อน ดื่มน้ำ และเข้าห้องน้ำตลอด 24 ชั่วโมง










