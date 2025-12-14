ฮุนเซนโร่แจงสั่งระงับข้ามแดนมีผลเฉพาะทางบก อ้างเหตุผลความปลอดภัย ปัดขวางคนไทยกลับประเทศ

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน อดีตผู้นำกัมพูชาได้ชี้แจงว่ากัมพูชาไม่ได้ห้ามการเดินทางของพลเมืองกัมพูชาหรือพลเมืองไทย พร้อมย้ำว่าการระงับดังกล่าวมีผลเฉพาะกับการข้ามพรมแดนทางบกเท่านั้น ที่อ้างว่าในปัจจุบันมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในเย็นวันนี้ (14) ฮุนเซนได้อธิบายว่าข้อความก่อนหน้านี้ของเขาที่ได้แนะนำให้รัฐบาลพิจารณาระงับการเดินทางข้ามพรมแดนนั้น หมายถึงเส้นทางทางบก ที่การสู้รบและการรุกรานทางทหารยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดนทางบกกัมพูชา-ไทย
ฮุนเซนกล่าวว่า เป็นความเข้าใจผิดหรือความตั้งใจยั่วยุปลุกปั่นจากอีกฝ่ายหนึ่งที่กล่าวอ้างว่ากัมพูชากำลังขัดขวางไม่ให้พลเมืองไทยเดินทางกลับประเทศของตน
“ผมขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าการระงับการเดินทางดังกล่าวมีผลเฉพาะการเดินทางทางบกเท่านั้น เนื่องจากการสู้รบและการโจมตีกำลังเกิดขึ้นตามแนวชายแดนทางบก และลุกลามไปยังพื้นที่ทางทะเล” ฮุนเซนกล่าว
ประธานสภาสูงกัมพูชาระบุว่าการเดินทางทางอากาศยังคงปลอดภัยและเปิดให้บริการตามปกติ เนื่องจากไม่มีการปะทะที่สนามบิน ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาขณะนี้จึงสามารถเดินทางกลับโดยเครื่องบินจากกรุงพนมเปญหรือเมืองเสียมราฐได้ ส่วนผู้ที่ทำงานใกล้ชายแดนเวียดนามก็สามารถเดินทางผ่านเวียดนาม และจัดการเรื่องการเดินทางกลับไทยได้
สำหรับพลเมืองกัมพูชาที่ต้องการเดินทางกลับบ้าน ฮุนเซนกล่าวว่าควรเดินทางโดยเครื่องบินเช่นกัน หากมีเที่ยวบินมายังกัมพูชา
ฮุนเซนยังย้ำจุดยืนของตนว่าข้อแนะนำนี้มีขึ้นเพื่อปกป้องชีวิตของผู้คนเท่านั้น
“กัมพูชาไม่ได้ห้ามการเดินทางของพลเมืองกัมพูชาหรือพลเมืองไทย สิ่งที่เราขอให้ระงับชั่วคราวคือการเดินทางทางบก ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้คน” ฮุนเซนกล่าว
อดีตผู้นำกัมพูชายังเรียกร้องให้มีการพิจารณาทบทวนข้อความของเขาก่อนหน้านี้อย่างรอบคอบ และเรียกร้องให้ฝ่ายตรงข้ามอย่าตีความผิดหรือหรือนำเจตนาของเขาไปใช้ในทางการเมือง ที่เขากล่าวว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องชีวิตทั้งพลเมืองกัมพูชาและพลเมืองไทย.