ส.การค้า-ท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาเผยมีแรงงานกัมพูชากลับ ปท.แล้วกว่า 3 แสนคน

วันนี้ (9 ส.ค.) นายกองเอก ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี ประเมินสถานการณ์ของแรงงานกัมพูชา ตั้งแต่มีการสู้รบกันตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา จนถึงวันนี้ มีแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศแล้วไม่ต่ำกว่า 300,000 คน
ทั้งนี้ คาดว่า แรงงานที่เดินทางกลับกัมพูชาจะเริ่มน้อยลง ด้วยเหตุผล 2 ปัจจัย คือ มีการกลับสะสมค่อนข้างเยอะ และที่อยู่ในเมืองไทยก็ไม่น้อยเพราะสถานการณ์ที่ดีขึ้น
