ใช้หุ่นยนต์ลุยรื้อ สน.สามเสน พร้อมถมทรายกว่า 5,000 ลบ.ม. เพิ่มความมั่นคงของผนังดิน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของเหตุการณ์ถนนสามเสนทรุดต้ว ว่า จากการสอบถามทีมงานทราบว่าอาคารสน.สามเสนยังมีการขยับบ้างเล็กน้อย มีการทรุดตัวมากขึ้น ซึ่งเมื่อคืนเป็นการดำเนินการรื้อถอนอาคารบางส่วนโดยใช้หุ่นยนต์ขึ้นไปรื้อถอนส่วนประกอบของอาคารบางส่วน เช่น กรอบหน้าต่าง ซึ่งการรื้อถอนอาคารสน.สามเสนเป็นไปเพื่อความปลอดภัยโดยเป็นมติของคณะกรรมการฯ ด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์ โดยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ เมื่อคืนได้มีการถมทรายจํานวน 800 คิว ประมาณ 3,800 ลบ.ม. และวันนี้ตอนเช้าจะมีการถมทรายอีก 1,200 ลบ.ม. รวมเป็นทรายกว่า 5,000 ลบ.ม. ทำให้ผนังดินมีความเสถียรมากขึ้น และภาพรวมอาคารอื่นโดยรอบ สน.สามเสน ก็มีความมั่นคงไม่มีการขยับตัว
นอกจากนี้ ได้จะดำเนินการฉีดซีเมนต์โดยรอบผนังดินถนนที่ทรุดตัว เพื่อให้การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินดำเนินการต่อเนื่องได้อย่างสะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย
โดยในวันนี้โรงพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติ สำหรับผู้ป่วยที่นัดโรงพยาบาลไว้ในวันอาทิตย์
ด้านนายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต อัพเดต ล่าสุด (5 ต.ค.68) รอบเช้าวันนี้ :
- เคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
- ลงทรายเพิ่มลงไปประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตร และทยอยลงทรายต่อเนื่อง
- ส่งทีมงานเตรียมรื้อหลังคา
- เตรียมเสริมความแข็งแรงของถนนสามเสน ป้องกันการเลื่อนไหลของดิน
- จัดเก็บเศษซากวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไหลลงไปในหลุม