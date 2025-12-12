เวียดนามร้องโรงงานลดกำลังผลิตหลังหมอกควันพิษปกคลุมฮานอยต่อเนื่องนับสัปดาห์

รอยเตอร์ - โรงงานอุตสหากรรมในกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม กำลังเผชิญกับแรงกดดันให้ลดกำลังการผลิตลงอีกครั้ง เนื่องจากทางการกำลังตอบสนองต่อสถานการณ์หมอกควันที่เป็นอันตรายและหนาแน่นขึ้นต่อเนื่องนับสัปดาห์
กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามได้เรียกร้องให้โรงไฟฟ้า โรงงานเหล็ก และโรงงานเคมี ลดกำลังการผลิตลง หลังจากดัชนีคุณภาพอากาศเกิน 200 ดัชนีที่ชี้วัดปริมาณอนุภาคขนาดเล็กที่เป็นอันตรายในอากาศ หรือ PM2.5
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) พุ่งสูงถึง 243 เมื่อช่วงเที่ยงของวันพฤหัสฯ (11) ทำให้กรุงฮานอยอยู่ในอันดับที่ 4 ของเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ตามข้อมูลของ AirVisual ผู้ให้บริการข้อมูลมลพิษทางอากาศทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ
กรุงฮานอยติดอันดับเมืองที่มีมลพิษสูงสุดหลายครั้งในสัปดาห์นี้ ตามข้อมูลของแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่เคยครองในเดือนม.ค.
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ที่เป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาคและชุมชนเมืองกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว กำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงมาหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงฮานอย
ทางการระบุว่าการขนส่ง การผลิตภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมการก่อสร้าง และการเผาขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นแหล่งที่มาหลักของมลพิษทางอากาศในเมือง
“รถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันเบนซินมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกรุงฮานอย ทำให้เป็นแหล่งที่มาหลักของมลพิษทางอากาศ” เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของเมือง กล่าวกับสื่อท้องถิ่น
กรุงฮานอยจะบังคับใช้มาตรการห้ามใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินในพื้นที่ใจกลางเมืองตั้งแต่กลางปี 2569 และจะค่อยๆ ขยายการห้ามไปยังรถยนต์ที่ใช้น้ำมันในภายหลัง
“สภาพอากาศในปัจจุบันนั้นอันตรายมากสำหรับกรุงฮานอย” ผู้อยู่อาศัยอายุ 75 ปีกล่าว
หากแปลงค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของกรุงฮานอยเป็นความเข้มข้นของ PM2.5 ที่แท้จริง มลพิษในสัปดาห์นี้อาจสูงถึง 50 เท่า ของระดับ 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ.