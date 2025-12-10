เวียดนามคุ้มเข้มสื่อ ผ่านกฎหมายบังคับเปิดเผยแหล่งข่าว-ห้ามเผยแพร่เนื้อหาต่อต้านรัฐ

เอเอฟพี - รัฐสภาเวียดนามรับรองกฎหมายในวันนี้ (10) ที่จะบังคับให้นักข่าวต้องเปิดเผยแหล่งข่าวในบางกรณี และห้ามการเผยแพร่ข้อมูล “ต่อต้านรัฐ“ ทางออนไลน์ ความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนเสรีภาพสื่อ
เวียดนาม ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์แห่งนี้ ไม่มีสื่อเสรีและปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างหนัก โดยติดอันดับหนึ่งในประเทศที่คุมขังนักข่าวมากที่สุดในโลก ที่ปัจจุบันมีนักข่าวถูกคุมขัง 28 คน ตามรายงานของผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน องค์กรเฝ้าระวังสื่อระดับโลก
“เวียดนามกำลังกลายเป็นสถานที่ที่นักข่าวแทบจะไม่สามารถรายงานข่าวได้อย่างอิสระ” เจ้าหน้าที่จากองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน ระบุ
ภายใต้กฎหมายสื่อฉบับแก้ไขใหม่นี้ ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนก.ค. กำหนดให้นักข่าวจะต้องเปิดเผยแหล่งข่าวเมื่อได้รับการร้องขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าหน่วยงานสืบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ หรือจากหัวหน้าหน่วยงานสืบสวนระดับจังหวัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสวน ดำเนินคดี และการตัดสินคดีอาญา
รัฐสภายังอนุมัติกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ที่ขยายขอบเขตของกิจกรรมที่ถือว่าเป็นภัยต่อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
การโพสต์หรือเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ที่ดูหมิ่นชาติ ผู้นำ วีรบุรุษของชาติ และบุคคลสำคัญ หรือบ่อนทำลายความสามัคคีของชาติและดูหมิ่นศาสนา จะถือว่าผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่จากองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเรียกการปฏิรูปนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของการปราบปรามภูมิทัศน์สื่อที่แตกสลายอยู่แล้ว เอื้อต่อความพยายามอย่างจงใจที่จะปิดปากสื่อและปราบปรามผู้เห็นต่าง
นักข่าวจากสำนักข่าวของรัฐกล่าวกับเอเอฟพีว่ากฎหมายใหม่นี้เป็นเหตุให้เกิดความกังวลแม้แต่กับผู้ที่รายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ
“เราจะต้องระมัดระวังอย่างมากในการรายงานข่าวของเรา เพราะเส้นแบ่งระหว่างถูกหรือผิดนั้นคลุมเครือมาก” นักข่าวที่ขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าว
รัฐบาลเวียดนามไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากเอเอฟพี
เล จุง ควา นักข่าวอิสระที่ปัจจุบันอยู่ในเยอรมนี จะถูกพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในกรุงฮานอยในปลายเดือนนี้ จากข้อหาเผยแพร่ข้อมูลต่อต้านรัฐ พร้อมกับผู้ร่วมกระทำผิดอีก 2 คน ที่อยู่ในเวียดนาม สื่อของรัฐรายงาน
เหวียน วัน ได ทนายความชาวเวียดนามที่ลี้ภัยอยู่ในเยอรมนีเช่นกัน จะถูกพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในวันเดียวกัน ซึ่งทั้ง 4 คน อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
เวียดนามถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 173 จาก 180 ประเทศ ในดัชนีเสรีภาพสื่อโลกปี 2568 ขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน
นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังดำเนินการปราบปรามการทุจริตอย่างกว้างขวางมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และผู้นำทางธุรกิจจำนวนมากถูกปลดหรือถูกจำคุก.