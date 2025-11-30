ปักกิ่งจัดหนัก! งัดกฎหมายความมั่นคง ปรามพวกคิดใช้เหตุไฟไหม้ป่วนฮ่องกง

เดอะ การ์เดียน – จีนงัดกฎหมายความมั่นคงขู่เล่นงานพวกที่คิดใช้เหตุการณ์ไฟไหม้อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์สูงระฟ้ายุแยงให้เกิดความไม่สงบ ท่ามกลางกระแสความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ประชาชนทั่วเกาะศูนย์กลางการเงินแห่งนี้ไว้อาลัยผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 128 คนจากเหตุการณ์ดังกล่าว
วันเสาร์ (29 พ.ย.) ตำรวจฮ่องกงควบคุมตัวไมเลส ควอน นักศึกษาวัย 24 ปี ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ร้องเรียนให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไฟไหม้หว่องฟุกคอร์ต อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ในเขตไท่โป รวมทั้งต้องการให้ตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบความเป็นไปได้ในการทุจริต จัดหาที่พักอาศัยใหม่ให้แก่ผู้พักอาศัยในอาคารดังกล่าวอย่างเหมาะสม และทบทวนการกำกับดูแลการก่อสร้าง
เซาธ์ ไชน่า มอร์นิง โพสต์รายงานว่า ควอนถูกจับกุมเนื่องจากสงสัยว่า พยายามใช้เหตุไฟไหม้ยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ ทั้งนี้ การร้องเรียนออนไลน์ของกลุ่มดังกล่าวดึงดูดผู้ร่วมลงชื่อกว่า 10,000 คนเมื่อบ่ายวันเสาร์ก่อนที่จะปิด
นอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนในข้อเรียกร้องเดียวกันโดยผู้พักอาศัยในไท่โปคนหนึ่งที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยบุคคลดังกล่าวที่ใช้ชื่อย่อว่า เควาย ระบุในคำร้องออนไลน์ว่า คนฮ่องกงต้องการความจริงและความยุติธรรม ขณะเดียวกัน บริษัททั้งเล็กใหญ่ รวมถึงกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหยื่อในเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์ไฟไหม้อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสูง 32 ชั้น 8 หลัง และตั้งอยู่ใกล้ชายแดนจีนนั้น สร้างความตื่นตกใจให้คนฮ่องกง ขณะที่ทางการเปิดสอบสวนคดีอาญาและทุจริต ท่ามกลางความโกรธแค้นที่เพิ่มมากขึ้น จนถึงวันอาทิตย์ (30 พ.ย.) ยังไม่มีการระบุสาเหตุของอัคคีภัยครั้งนี้ที่มีผู้เสียชีวิต 128 คน สูญหายอีก 150 คน
เจ้าหน้าที่ฮ่องกงต่างกังวลและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกระแสต่อต้านรุนแรงซ้ำรอยการประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในปี 2019 ที่ทำให้ฮ่องกงวุ่นวายปั่นป่วน กระทั่งปักกิ่งต้องบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ
ในวันเสาร์ หน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติของจีนประกาศเตือนไม่ให้ประชาชนใช้เหตุเพลิงไหม้ใหญ่เพื่อก่อกวนฮ่องกงไม่ว่าด้วยวิธีการใด โดยผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับผิดชอบและรับโทษภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่ฮ่องกงจับกุมผู้ต้องสงสัย 11 คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ที่ถือว่า รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 80 ปี ขณะสอบสวนความเป็นไปได้ในการทุจริตและการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัยระหว่างการรีโนเวตหว่องฟุกคอร์ต
ทีมกู้ภัยในคอมเพล็กซ์ดังกล่าวยุติปฏิบัติการเมื่อวันศุกร์ (28 พ.ย.) และตำรวจแถลงว่า จากการค้นหาของเจ้าหน้าที่นับร้อยไม่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม แต่สามารถช่วยแมว 3 ตัวและเต่า 1 ตัวจากที่เกิดเหตุ
อุบัติเหตุครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อบ่ายวันพุธ (26 พ.ย.) และไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคาร 7 หลังจากทั้งหมด 8 หลัง ซึ่งมีนั่งร้านไม้ไผ่และตาข่ายสีเขียวติดตั้งอยู่ รวมทั้งมีการใช้ฉนวนโฟมในงานรีโนเวท เจ้าหน้าที่ยังเผยว่า ระบบเตือนอัคคีภัยของหว่องฟุกคอร์ตที่มีผู้อาศัยอยู่กว่า 4,600 คน ทำงานบกพร่อง
กระทรวงแรงงานแถลงว่า เมื่อเดือนก.ย. 2024 ผู้อยู่อาศัยในคอมเพล็กซ์ดังกล่าวร้องเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงไฟไหม้จากการรีโนเวทอาคาร ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการลามไฟของตาข่ายสีเขียวที่บริษัทก่อสร้างใช้คลุมนั่งร้านไม้ไผ่ แต่ได้รับการบอกเล่าจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องว่า มีความเสี่ยงเกิดอัคคีภัยต่ำ