สหประชาชาติเตือนชาวพม่าเสี่ยงถูกรัฐบาลทหารสอดแนมระหว่างใช้สิทธิเลือกตั้ง

รอยเตอร์ - สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้แสดงความกังวลว่ารัฐบาลทหารพม่ากำลังกดดันประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเดือนหน้า และเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการเฝ้าระวังด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวฝ่ายตรงข้ามได้
เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งระยะของพม่าตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. ถึงเดือนม.ค. โดยระบุว่าเป็นการเลือกตั้งหลอกลวงที่มุ่งสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของทหาร หลังจากโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยพลเรือนในปี 2564
เครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไม่อนุญาตให้ประชาชนงดลงคะแนนเสียงหรือทำบัตรเสีย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องเลือกผู้สมัคร เจมส์ โรดเฮเวอร์ หัวหน้าคณะทำงานด้านพม่าของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (OHCHR) กล่าว
“มีความกังวลว่าเทคโนโลยีการเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกนำไปใช้ติดตามคนที่ลงคะแนนเสียง” โรดเฮเวอร์กล่าวแถลงข่าวที่เจนีวา โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้ว่าประชาชนลงคะแนนเสียงหรือไม่และลงคะแนนให้ใคร
สื่อของทางการพม่ารายงานว่ารัฐบาลทหารตั้งใจที่จะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเสรีและเป็นธรรมในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึง แต่รอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อโฆษกรัฐบาลทหารเพื่อขอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
โรดเฮเวอร์กล่าวว่าคณะทำงานของเขากำลังตรวจสอบรายงานที่ระบุว่าชาวบ้านถูกบังคับให้เข้าร่วมการฝึกอบรมของทหารเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ที่มีการคัดค้าน
“หลังจากการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมบางคนได้รับคำเตือนจากกลุ่มติดอาวุธไม่ให้ลงคะแนนเสียง” โรดเฮเวอร์กล่าว และเสริมว่าพลเรือนกำลังถูกบีบจากสองฝ่าย
โรดเฮเวอร์กล่าวว่า OHCHR ยังได้รับรายงานว่าผู้พลัดถิ่นถูกกองทัพสั่งให้กลับไปหมู่บ้านของตนเพื่อลงคะแนนเสียง
พม่าตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายนับตั้งแต่การรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยอองซานซูจี ที่ถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การประท้วงทั่วประเทศได้ขยายตัวกลายเป็นการต่อต้านด้วยอาวุธ
รัฐบาลทรัมป์ประกาศว่าจะยกเลิกสถานะทางกฎหมายชั่วคราวสำหรับพลเมืองพม่าในสหรัฐฯ โดยอ้างว่าขณะนี้พวกเขาสามารถเดินทางกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย โดยอ้างถึงการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารว่าเป็นสัญญาณของความก้าวหน้า แต่ OHCHR กำลังเรียกร้องให้สหรัฐฯ พิจารณาทบทวนอีกครั้ง
ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหารพม่ากล่าวว่าประกาศของสหรัฐฯ ถือเป็นสัญญาณบวก และยินดีต้อนรับพลเมืองในต่างแดนที่จะเดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง.