จนท.สิทธิสหภาพยุโรปชี้อาเซียนต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงในพม่า

เอเอฟพี - สหภาพยุโรปจะไม่ส่งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงของพม่า เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูงของสหภาพยุโรปกล่าว โดยปฏิเสธการเลือกตั้งที่ระบุว่าไม่เสรีและไม่ยุติธรรม พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คัจซา โอลองเรน กรรมาธิการสหภาพยุโรปยังกล่าวว่ากลุ่มที่มีประเทศสมาชิก 27 ประเทศ จะไม่ส่งผู้สังเกตการณ์เข้าไปกำกับดูแลการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารพม่าวางแผนไว้ในช่วงปลายเดือนธ.ค. เนื่องจากวิธีที่การเลือกตั้งถูกจัดการนั้นบ่งชี้ว่าไม่เสรีและไม่ยุติธรรม
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารพม่าได้ยกการเลือกตั้งในวันที่ 28 ธ.ค. ว่าเป็นหนทางสู่การปรองดองในสงครามกลางเมืองที่เขาจุดชนวนขึ้นจากการยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564
แต่ผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ และองค์การนิรโทษกรรมสากล ปฏิเสธว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพียงกลอุบายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองโดยทหารที่ยังคงดำเนินต่อไป
“เรากำลังเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนผลักดันอย่างหนักแน่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” โอลองเรน กล่าว
“ตราบใดที่พม่ายังไม่มั่นคง ตราบใดที่พม่ายังคงเป็นต้นเหตุของความไม่มั่นคงของทั้งภูมิภาค พม่าควรเป็นข้อกังวลอันดับหนึ่งสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน” โอลองเรน กล่าวให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพีในเมืองหลวงของมาเลเซีย
ข้อเรียกร้องของโอลองเรนเกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนในกรุงกัวลาลัมเปอร์สัปดาห์หน้า ที่คาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการส่งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่ม
อาเซียนกำลังพยายามที่จะให้พม่าดำเนินการตามแผน 5 ข้อ ที่หนึ่งในข้อเรียกร้องคือการหยุดยิงทันที
มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนหมุนเวียนในปีนี้ ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างยาวนานว่าเป็นเพียงเวทีพูดคุย และการเรียกร้องในการประชุมสุดยอดครั้งก่อนและการประชุมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ ที่ให้พม่ายุติการสู้รบก็แทบไม่ได้ผล
การเลือกตั้งของพม่าจะถูกขัดขวางในหลายพื้นที่ของประเทศที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตยและกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่รว่มกันต่อสู้กับรัฐบาลทหาร
รัฐบาลทหารยอมรับว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นราว 1 ใน 7 ของเขตเลือกตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ ที่หลายแห่งในนั้นเป็นเขตสงครามที่ยังมีการสู้รบ ขณะที่กฎอัยการศึกยังคงมีผลบังคับใช้ในหลายพื้นที่
“การเลือกตั้งที่วางแผนไว้นั้นไม่เสรีและไม่ยุติธรรมจากวิธีการจัดการ ซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่แท้จริง ที่ยุติธรรมได้” โอลองเรน กล่าว
โอลองเรนระบุว่าจากเกณฑ์ดังกล่าว สหภาพยุโรปจะไม่ส่งผู้สังเกตการณ์ไปยังสิ่งที่กลุ่มไม่ยอมรับว่าเป็นการเลือกตั้ง.