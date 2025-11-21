VinFast ทุ่มงบมหาศาลขยายธุรกิจต่างแดน ทำขาดทุนรายไตรมาสเพิ่ม

รอยเตอร์ - วินฟาสต์ (VinFast) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามรายงานผลขาดทุนสุทธิไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อขยายฐานลูกค้าและกระตุ้นยอดขายท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด
ราคาหุ้นของบริษัทลดลงมากกว่า 5% ในการซื้อขายก่อนเวลาเปิดตลาด
บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ 2 ฉบับในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นมูลค่ารวม 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่บริษัทมีเป้าหมายที่จะเร่งกลยุทธ์การเติบโตและการขยายธุรกิจในต่างประเทศ แม้จะมีแรงกดดันด้านภาษีและความต้องการที่ลดลงในตลาดสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม การรับภาระหนี้เพิ่มนั้นอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทที่กำลังขาดทุนในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อลดต้นทุนด้วยการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบตัวแทนจำหน่าย และเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
“บริษัทได้เปลี่ยนโฟกัสจากสหรัฐฯ และยุโรป ไปยังตลาดอื่นๆ ในเอเชีย แต่เผชิญกับความท้าทายคล้ายกันในการแข่งขันกับเทสล่า และรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน โดยราคาพรีเมียมเป็นอุปสรรคใหญ่” นักวิเคราะห์จาก Third Bridge ระบุ
วินฟาสต์ขาดทุนในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นเป็น 24 ล้านล้านด่ง (ราว 910 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก 13.25 ล้านล้านด่ง เมื่อปีก่อน
วินฟาสต์ระบุว่าอัตรากำไรขั้นต้นรายไตรมาสติดลบ 56.2% เทียบกับติดลบ 24% ในปีก่อน ที่ส่วนใหญ่เป็นผลจากอัตราการประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกันที่สูงขึ้นและต้นทุนการขายรถยนต์
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2560 วินฟาสต์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างมากจาก ฝ่าม เญิต เวือง ผู้ก่อตั้งและบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศ
การส่งมอบสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าและรถจักรยานไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 6 เท่าในไตรมาสนี้ หลังจากทางการกรุงฮานอยประกาศแผนการห้ามรถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันเข้าในพื้นที่ใจกลางเมือง ตั้งแต่กลางปี 2569 เป็นต้นไป
รายได้รวมของบริษัทสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 18.1 ล้านล้านด่ง เพิ่มขึ้นเกือบ 47% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน.