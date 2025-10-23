วินฟาสต์คุยยอดขายสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพุ่งแรง หลังเวียดนามประกาศห้ามใช้มอเตอร์ไซค์ในฮานอย&​กลางปีหน้า

รอยเตอร์ - วินฟาสต์ (VinFast) ผู้ผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามเปิดเผยว่าบริษัทได้ส่งมอบรถจักรยานไฟฟ้ามากกว่า 120,000 คันในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หลังจากทางการประกาศแผนห้ามใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันในใจกลางเมืองหลวงตั้งแต่กลางปี 2569 เป็นต้นไป
ข้อมูลของบริษัทระบุว่ายอดขายในไตรมาสที่ 3 สูงกว่ายอดขายรวมของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรก โดยวินฟาสต์จำหน่ายสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าและรถจักรยานไฟฟ้าได้ 234,536 คัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 เพิ่มขึ้นถึง 489% เทียบกับปีก่อนหน้า
เมื่อเดือนก.ค. นายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง ออกคำสั่งห้ามนำรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้ามาใจกลางกรุงฮานอยตั้งแต่กลางปี 2569 ที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดมลพิษทางอากาศ และคาดว่าจะมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นในปี 2571 ด้วยคำสั่งห้ามแบบเดียวกันนี้ที่จะครอบคลุมไปทั่วประเทศ
รอยเตอร์ได้รายงานเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลญี่ปุ่นและผู้ผลิตชั้นนำบางรายของประเทศได้เตือนเวียดนามว่าแผนการห้ามใช้รถจักรยานยนต์ใช้นำ้มันในกรุงฮานอยอาจก่อให้เกิดการเลิกจ้างและส่งผลกระทบต่อตลาดรถจักรยานยนต์มูลค่า 4,600 ล้านดอลลาร์ที่ฮอนด้าครองตลาดอยู่
สถานทูตญี่ปุ่นและสมาคมรถจักรยานยนต์เวียดนามได้เรียกร้องให้ทางการดำเนินแผนงานการปรับเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเป็นระยะ เพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการและการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ข้อมูลของทางการระบุว่าเกือบ 80% ของประชากร 100 ล้านคนของเวียดนามเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ณ ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดของโลก
ในรายงานที่เผยแพร่วานนี้ วินฟาสต์ระบุว่าบริษัทได้ส่งมอบรถยนต์ 38,195 คันในไตรมาสที่ 3 ทำให้ยอดส่งมอบรถยนต์รวม 9 เดือน อยู่ที่ 110,362 คัน โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่ 200,000 คันในปีนี้.