BEM ร่วมรักษ์โลกในกิจกรรม “World Car Free Day 2025”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมรักษ์โลกเนื่องในวัน “World Car Free Day 2025” ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมรักษ์โลกด้วยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน และฝุ่นละออง PM2.5 โดยการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้ที่นำจักรยานหรือสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้ มาใช้บริการระบบขนส่ง MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
สามารถติดต่อขอรับคูปองเดินทาง ฟรี! ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 02-624-5200