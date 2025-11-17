เจ้าหญิงไอโกะเสด็จเยือนลาว ในวาระครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

เอเอฟพี - เจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นเสด็จเยือนลาวในวันจันทร์ (17) ที่ถือเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพระองค์ สื่อของทางการรายงาน
เจ้าหญิงไอโกะ พระชนมายุ 23 พรรษา เป็นพระธิดาองค์เดียวของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แต่พระองค์มิได้ทรงอยู่ในลำดับการสืบราชบัลลังก์ เนื่องจากกฎการสืบราชสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นจำกัดเฉพาะผู้ชาย ซึ่งพระองค์จะประทับอยู่ในประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้เป็นเวลา 6 วัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต
ญี่ปุ่น หนึ่งในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ลาวมากกว่า 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2562-2567 ทำให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศผู้บริจาคทวิภาคีรายใหญ่ที่สุดของประเทศยากจนแห่งนี้
โครงการพัฒนากว่า 150 โครงการในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนใหญ่ได้รับเงินสนับสนุนผ่าน JICA หน่วยงานพัฒนาต่างประเทศของญี่ปุ่น
ลาว อดีตอาณานิคมของฝรั่งเศส และมีประชากรประมาณ 8 ล้านคน มีการส่งออกที่จำกัดและรัฐบาลมีหนี้สินจำนวนมากจากเจ้าหนี้ต่างชาติ
ระหว่างการเสด็จเยือนจนถึงวันเสาร์ เจ้าหญิงไอโกะทรงมีหมายกำหนดการพบกับทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ และจะเสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งหลงเหลือจากสงครามเวียดนาม ที่ยังคงคร่าชีวิตและทำร้ายผู้คนในลาวอย่างต่อเนื่อง
ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการกวาดล้างวัตถุระเบิดและฟื้นฟูในประเทศมาอย่างยาวนาน
เจ้าหญิงไอโกะจะเสด็จเยือนศูนย์บูโดที่ญี่ปุ่นให้การสนับสนุน และเยี่ยมโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ตามการรายงานของสื่อญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมักส่งสมาชิกราชวงศ์รุ่นเยาว์ไปปฏิบัติภารกิจสร้างไมตรีจิตทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวนอกเหนือจากเรื่องการเมือง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลาวได้ต้อนรับราชวงศ์ต่างประเทศเพียงไม่กี่พระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนลาวในปีนี้และปีที่แล้ว สุลต่านแห่งบรูไนเสด็จเยือนในปี 2566 และแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์กเสด็จเยือนในปี 2565
สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ เมื่อครั้งทรงพระยศมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จเยือนลาวในปี 2555 เช่นกัน.