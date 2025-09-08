เปิดวาร์ปลุคสุดจึ้ง “เจ้าชายฮิซาฮิโตะ” หนุ่มน้อยเจนฯใหม่ราชวงศ์ญี่ปุ่น

ข่าวงานพระราชพิธีฉลองบรรลุนิติภาวะ เจ้าชายฮิซาฮิโตะ ของราชวงศ์เบญจมาศของญี่ปุ่น กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก เพราะไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆ พระองค์นับเป็นองค์แรกในรอบหลายสิบปีที่ได้เข้าพิธีนี้ ด้วยเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงฝ่ายชาย ที่อยู่ในไลน์สืบทอดรัชบัลลังก์เพียงหนึ่งเดียว และนับเป็นอนาคตของราชวงศ์ญี่ปุ่นด้วย
เจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากิชิโนะ เป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวของมกุฎราชกุมารอากิชิโนะ พระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ซึ่งทำให้ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่ 2 ที่จะได้สืบทอดราชบัลลังก์เบญจมาศ ด้วยกฏมณเฑียรบาลของญี่ปุ่น ที่ให้สืบตำแหน่งกันเฉพาะทายาทเพศชายเท่านั้น และทายาทเพศหญิงหลังแต่งงานจะถูกตัดออกจากราชวงศ์ทันที ซึ่งพระองค์ทรงเป็นทายาทฝ่ายชายคนเดียวในเชื้อพระวงศ์เจนเนอเรชันใหม่ของราชวงศ์ญี่ปุ่น
เจ้าชายฮิซาฮิโตะ ในวัย 19 พรรษาจึงได้เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ เป็นพระองค์แรกในรอบ 40 ปี โดยก่อนหน้านี้พระองค์เพิ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อหน้าสื่อมวลชน ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ถึงการเข้ามารับภาระหน้าที่ช่วยงานพระจักรพรรดิ ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุง และรับหน้าที่ของสมาชิกเชื้อพระวงศ์อย่างจริงจัง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้มีการไปออกงานร่วมกับพระบิดา เจ้าชายฟูมิฮิโตะ อากิชิโนะ อยู่เป็นระยะ
พสกนิกรได้เห็นภาพการเติบใหญ่เป็นชายหนุ่ม ของเจ้าชายฮิซาฮิโตะ ที่ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยซึคุบะ ในคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และเพิ่งผ่านการสอบบัตรใบขับขี่ไปเมื่อช่วงต้นปีนี่เอง