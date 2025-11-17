ฮุนเซนแนะชาวเขมรอย่าสุดโต่งกับสินค้าไทย ชี้ผลิตในกัมพูชาถือเป็นสินค้าของกัมพูชา

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานพฤฒสภา (สภาสูง) ของกัมพูชา เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาหลีกเลี่ยงการตอบโต้อย่างหุนหันพลันแล่นหรือรุนแรงเกินไปต่อสินค้าที่เชื่อมโยงกับไทย โดยเน้นย้ำว่าสินค้าที่ผลิตภายในกัมพูชา ควรได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นสินค้าของกัมพูชา โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของนักลงทุน และย้ำว่ากัมพูชาจำเป็นต้องเสริมกำลังการผลิตหรือหาตลาดทางเลือกเพื่อทดแทนสินค้าไทยสำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงาน
นอกจากนี้ ฮุนเซนยังได้ยืนยันถึงจุดยืนของกัมพูชาว่าจะไม่ขอให้ไทยเปิดด่านพรมแดนอีกครั้งเนื่องจากไทยเป็นผู้ปิดด่านเพียงฝ่ายเดียวก็ต้องเป็นผู้เปิดอีกครั้ง
“กัมพูชาต้องเสริมขีดความสามารถในการผลิตและหาตลาดทางเลือกเพื่อทดแทนสินค้าไทยแต่ขอผมชี้แจงอย่างหนึ่งว่าอย่าสุดโต่งเกินไปด้วยการพุ่งเป้าไปที่นักลงทุนไทยที่ผลิตสินค้าในกัมพูชา”ฮุนเซนย้ำ
“เมื่อพวกเขาผลิตสินค้าในกัมพูชาสินค้าเหล่านั้นต้องถือว่าเป็นสินค้าของกัมพูชาเช่นสินค้าของซีพี”ฮุนเซนกล่าวเสริม
รายงานอ้างเหตุการณ์เมื่อวันที่ 24มิ.ย.ระบุว่าไทยปิดด่านชายแดนทั้งหมดโดยฝ่ายเดียวโดยไม่แจ้งให้กัมพูชาทราบซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กัมพูชาตัดสินใจระงับการนำเข้าไฟฟ้าเชื้อเพลิงผักและผลไม้จากไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากรัฐบาลไทย
เกี่ยวกับการปิดด่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตได้ยืนยันจุดยืนของกัมพูชาหลายครั้งว่าการปิดด่านพรมแดนไม่ได้เริ่มต้นที่กัมพูชาแต่เป็นไทยโดยไทยปิดด่านพรมแดนฝ่ายเดียวดังนั้นไทยก็จึงต้องเป็นผู้เปิดด่านอีกครั้งหากไทยเปิดกัมพูชาก็จะเปิดตามภายใน 5ชั่วโมงรายงานระบุ
อย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนไทยที่ดำเนินธุรกิจในกัมพูชาฮุนเซนได้เรียกร้องให้ประชาชนมองว่าสินค้าของพวกเขาเป็นสินค้าของกัมพูชาและหลีกเลี่ยงปฏิกริยาตอบโต้ที่รุนแรง ซึ่งเขาเตือนว่าการกระทำที่รุนแรงนั้นอาจส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกัมพูชา การยับยั้งการลงทุน และการบั่นทอนกำลังการผลิตในประเทศ
ฮุนเซนระบุว่าประชาชนไม่ควรปฏิเสธสินค้าเพียงเพราะแหล่งที่มาของบริษัทพร้อมกับยกตัวอย่างปั๊มน้ำมันปตท.ที่นักธุรกิจกัมพูชาซื้อสิทธิไปเปิดบริการ โดยระบุว่าแม้แบรนด์จะมาจากไทย แต่นำ้มันเชื้อเพลิงที่จำหน่ายมาจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ไม่จำเป็นที่จะต้องคว่ำบาตร นอกจากนี้ เขายังอ้างถึงสัตว์ปีกและไข่ไก่ของบริษัทซีพี และการดำเนินการผลิตของบริษัทเคซีเมนต์ ว่าเป็นตัวอย่างของสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่ควรได้รับการสนับสนุน เนื่องจากเป็นสินค้าภายในประเทศ
อดีตผู้นำกัมพูชายังเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทุกคนรักษาสมดุล หลีกเลี่ยงพฤติกรรมสุดโต่ง และสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับประกันการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพการลงทุนระยะยาว.