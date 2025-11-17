“ฮุนเซน” ขอชาวเขมรอย่าสุดโต่งแบนเสียม ยันสินค้าไทยที่ผลิตในกัมพูชาคือสินค้ากัมพูชา

“ฮุนเซน” เปิดประชุมสมัชชาสงฆ์แห่งชาติ ไม่วายแขวะไทย ย้ำปิดด่าน 100 ปีเขมรไม่ล่มสลาย แต่ขอชาวกัมพูชาอย่าสุดโต่งแบนสินค้าไทยที่ผลิตในกัมพูชา เพราะถือเป็นสินค้ากัมพูชา ส่วนปั๊ม ปตท.นำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์ไม่ใช่ไทย ถ้าไม่พากันไปเติมเท่ากับทำลายเศรษฐกิจเราเอง โวเตรียมส่งออกเสื้อเกราะ DDS ที่เป็นเจ้าของเอง ยันไม่มีศพทหารเขมรถูกทิ้งในไทย ส่วน 18 เชลยถือว่าสละชีวิตแล้ว อวด “ทรัมป์” โทร.หา “ฮุน มาเนต” ประจำ
เช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2025 นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชา ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชาสงฆ์แห่งชาติครั้งที่ 33 ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันการศึกษาแห่งชาติ ในพิธีดังกล่าวมีสมเด็จพระสังฆราช รองสมเด็จพระสังฆราช พระบรมวงศานุวงศ์ และพระภิกษุสงฆ์ทุกระดับชั้น ผู้นำวุฒิสภา รัฐสภา รัฐบาล ผู้นำข้าราชการ กระทรวง หน่วยงานต่างๆ ในเมืองหลวงและต่างจังหวัด เอกอัครราชทูต ผู้นำศาสนาอิสลาม คริสต์ และศาสนาอื่นๆ ตลอดจนบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม
การประชุมสมัชชาสงฆ์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2568 เพื่อสรุปกิจกรรม ทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศของสมัชชาสงฆ์แห่งชาติที่ได้ออกไว้ในอดีต พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน และกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีหน้า
อย่างไรก็ตาม นายฮุนเซนได้นำประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับศาสนามากล่าวในระหว่างพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งกับประเทศไทย นายฮุนเซนกล่าวย้ำอีกครั้งว่า นับตั้งแต่ไทยปิดด่าน กัมพูชาไม่เคยร้องขอให้เปิดอีกเลย และแม้ว่าไทยจะปิดพรมแดนไปอีก 100 ปี กัมพูชาก็จะไม่ล่มสลาย แต่การปิดพรมแดนของไทยนั้นไม่ได้ปิดการติดต่อเฉพาะกัมพูชา แต่เป็นการปิดไฮเวย์อาเซียนด้วย
นายฮุนเซนกล่าวอีกว่า กัมพูชาจำเป็นต้องเสริมสร้างความสามารถในการจัดหาสินค้าหรือหาแหล่งอื่นมาทดแทนประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เขาเรียกร้องให้ประชาชนกัมพูชาอย่าไปไกลเกินไป ไม่ควรสุดโต่งถึงขั้นคว่ำบาตรสินค้าที่ผลิตโดยนักลงทุนไทยในกัมพูชา เพราะสินค้าไทยที่ผลิตในกัมพูชาเป็นสินค้าของกัมพูชา
นายฮุนเซนกล่าวด้วยว่าสำหรับปั๊ม ปตท.ที่นักธุรกิจกัมพูชาซื้อสิทธิไปเปิดบริการนั้น ปัจจุบันรับน้ำมันจากสิงคโปร์ ไม่ใช่จากไทย แต่ถ้ายังพากันไม่ไปเติมน้ำมันแบบนี้เท่ากับทำลายเศรษฐกิจของตัวเอง
นายฮุนเซนยังบอกอีกว่า ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เสื้อเกราะกันกระสุนยี่ห้อ DSS ซึ่งผลิตในกัมพูชาจะถูกส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งตัวเขาเองเป็นเจ้าของกิจการเสื้อเกราะยี่ห้อนี้ด้วย
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่ากองทัพกัมพูชาทิ้งศพทหารให้เน่าอยู่ในฝั่งไทยนั้น นายฮุนเซนอ้างว่า ไม่มีศพทหารกัมพูชาเหลืออยู่บนแผ่นดินไทย เพราะทหารกัมพูชาไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินไทย
นายฮุนเซนยังกล่าวถึงทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกจับเป็นเชลยว่า ถือว่าพวกเขาได้เสียสละชีวิตแล้วนับตั้งแต่วันแรกที่ทหารไทยใช้เล่ห์เหลี่ยมจับกุม ส่วนการกำจัดทุ่นระเบิดก็ต้องทำร่วมกัน ไม่สามารถทำเพียงฝ่ายเดียวได้
นายฮุนเซนยังได้โอ้อวดว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ความสำคัญต่อกัมพูชามาก โดยมักจะโทร.หานายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาอยู่เสมอ