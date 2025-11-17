กัมพูชาร้องประชาคมระหว่างประเทศร่วมสอบสวนเหตุยิงพลเรือนบริเวณชายแดนในที่ประชุม AICHR

MGR ออนไลน์ - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้เรียกร้องให้ประชาคมระดับภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นอิสระและเป็นธรรมในเหตุการณ์ที่กัมพูชาอ้างว่าทหารไทยเปิดฉากยิงพลเรือนในพื้นที่ชายแดนที่เป็นข้อพิพาท
เสรียง เชนดา สมาชิกของ CHRC ได้กล่าวคำร้องดังกล่าวระหว่างการประชุมพิเศษครั้งที่ 4 ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ที่จัดขึ้นที่เมืองมะละกา มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ย.
ข่าวประชาสัมพันธ์ของ CHRC ที่ออกในวันที่ 16 พ.ย. ระบุว่า เชนดาได้บรรยายสรุปให้ผู้แทนคนอื่นๆ ในที่ประชุมฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บสาหัส 3 ราย และว่าเหตุการณ์ยิงปะทะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเปรยจัน จ.บันเตียเมียนเจย หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ประชาชนเกือบ 300 ครอบครัวได้อพยพออกจากหมู่บ้านเปรยจันในตอนกลางคืน
เชนดาระบุว่าจากสิ่งที่ได้อธิบายไปนั้น การสอบสวนโดยอิสระจะช่วยให้เกิดความยุติธรรมและการชดเชยแก่เหยื่อ
ในระหว่างการประชุม เชนดายังเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายอย่างไม่มีเงื่อนไขตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ เขายังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ และข้อตกลงอื่นๆ พร้อมกล่าวเสริมว่ากัมพูชาเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และไม่เคยและจะไม่วางทุ่นระเบิดใหม่
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้ระบุว่าหน่วยงานท้องถิ่นได้ดำเนินการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันที่ 12 พ.ย. โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้าร่วม
คำแถลงของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุว่า หลังจากการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว กัมพูชาจะพิจารณายื่นคำร้องต่อองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบและความยุติธรรมให้กับพลเรือนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากการยิง.