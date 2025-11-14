กัมพูชาเปิดภาพผู้เสียชีวิตโต้รายงานสื่อไทยกล่าวหาไม่มีพลเรือนดับในเหตุยิงชายแดน

MGR ออนไลน์ - กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาได้ปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อไทยที่อ้างว่าไม่มีพลเรือนชาวกัมพูชาเสียชีวิตจากเหตุทหารไทยยิงปืนในวันที่ 12 พ.ย. ที่หมู่บ้านเปรยจัน จ.บันเตียเมียนเจย สำนักข่าวขแมร์ไทม์สรายงาน
คำแถลงของกระทรวงมหาดไทยที่เผยแพร่วันนี้ (14) ระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จ และยังยืนยันว่ากองกำลังทหารของไทยได้เปิดฉากยิงด้วยอาวุธปืน M16 ใส่ชาวบ้านชาวกัมพูชา ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 3 ราย
คำแถลงระบุว่าผู้เสียชีวิตคือ นายดี นัย อายุ 36 ปี เป็นชาวบ้านของหมู่บ้านเปรยจัน ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ชาวกัมพูชาพบบาดแผลขนาด 5 มิลลิเมตรที่ศีรษะ และมีแผลฉีกขาดที่หน้าอกด้านซ้ายขนาด 2x3 เซนติเมตร กระสุนเจาะเข้าลำตัวจากซ้ายไปขวา โดยมีลูกกระสุนผิดรูปฝังอยู่ใต้ผิวหนังเหนือสะบักขวา
รายงานระบุว่า กระสุนถูกผ่าตัดออกต่อหน้าคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) โดยยืนยันว่าเป็นกระสุนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.7 มิลลิเมตร ยาว 23 มิลลิเมตร และมีร่องเกลียว 6 ร่อง เวียนขวา
รายงานยังอ้างว่าทีมนิติวิทยาศาสตร์ระบุตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการยิงได้ 2 ตำแหน่ง สำหรับชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย พบอยู่ห่างจากจุดยิงของไทยประมาณ 100 เมตร ขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ห่างออกไปประมาณ 180 เมตร กระทรวงมหาดไทยระบุว่ากองกำลังทหารของไทยยิงจากจุดยิง 2 จุด ไปยังพื้นที่เดียวกันในหมู่บ้านเปรยจัน
“การเสียชีวิตของนายดี นัย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกิดจากการยิงของทหารไทยเมื่อวันที่ 12 พ.ย.” คำแถลงของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุ พร้อมเสริมว่าการรายงานของสื่อไทยที่ปฏิเสธการเสียชีวิตนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและบิดเบือนสถานการณ์
กระทรวงมหาดไทยกัมพูชายังย้ำว่าหลักฐานแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหยื่อเสียชีวิตเนื่องจากกระสุนปืนสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อปอดและหลอดเลือดใหญ่.