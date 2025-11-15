กลบทุ่นระเบิดสนิท! เขมรเตรียมร้ององค์กรระหว่างประเทศจี้ไทยรับผิดชอบเหตุยิง ปชช.กัมพูชา

กัมพูชาเตรียมยื่นร้องต่อองค์กรระหว่างประเทศให้ไทยรับผิดชอบเหตุยิงพลเรือนกัมพูชาเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย เมื่อ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา
ในช่วงบ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2025 โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้ออกเอสารแถลงข่าว แจ้งให้สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศทราบว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการและกำลังสืบสวน ตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับกรณีที่ฝ่ายไทยเปิดฉากยิงใส่พลเรือนกัมพูชาที่หมู่บ้านไพรจัน(ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้วของไทย) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีพลเรือนกัมพูชาผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บสาหัสอีก 3 ราย โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) และผู้เชี่ยวชาญต่างชาติร่วมตรวจสอบด้วย
โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุว่า หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสืบสวน ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและครบถ้วน เพื่อจัดทำสำนวนคดีบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ กัมพูชาจะพิจารณายื่นเรื่องต่อองค์กรระหว่างประเทศที่มีอำนาจ เพื่อเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบ และมอบความยุติธรรมแก่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ของกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมครั้งนี้
ทั้งนี้ หลังจากเหตุทหารไทยเยียบทุ่นระเบิดขาขาด 1 นาย บาดเจ็บอีก 3 นาย ที่ห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่ ตามการรายงานของ AOT ทางการไทยได้เรียกร้องให้กัมพูชารับผิดชอบด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริงและนำตัวผู้ทำผิดมาลงโทษ รวมทั้งขอโทษประเทศไทยอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ต่อมา วันที่ 12 พ.ย.เกิดเหตุยิงปะทะกัน 10 นาที บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งฝ่ายไทยยืนยันฝ่ายกัมพูชายิงปืนเข้ามาก่อนประมาณ 30 นัด ฝ่ายไทยจึงได้ยิงตอบโต้ แต่ฝ่ายกัมพูชาได้รีบประโคมข่าวทันทีว่าไทยยิงก่อนและมีประชาชนกัมพูชาบาดเจ็บ-เสียชีวิต หลังจากนั้นก็มีการออกแถลงการณ์กล่าวประณามไทยโดยหน่วยงานต่างๆ ของกัมพูชารับลูกกันเป็นทอดๆ