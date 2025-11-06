เวียดนามปิดสนามบินภาคกลาง 6 แห่ง ก่อนไต้ฝุ่นคัลแมกีขึ้นฝั่ง

MGRออนไลน์ - สำนักงานการบินพลเรือนเวียดนาม (CAAV) ได้ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินชั่วคราวใน 6 สนามบินตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสฯ (6) ในขณะที่พายุไต้ฝุ่นคัลแมกีเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคกลางอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะขึ้นฝั่งในช่วงเย็น
สนามบินที่ระงับการให้บริการเที่ยวบิน ประกอบด้วยสนามบินบวนมาถวต สนามบินจูลาย สนามบินเลียนเคือง สนามบินไพลกุสนามบินฝูก๊าต และสนามบินตวีฮวา เนื่องจากภัยคุกคามจากพายุ
สนามบินตวีฮวาในจ.ดั๊กลักปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 น.ของวันพฤหัสฯ ไปจนถึงเที่ยงคืน สนามบินฝูก๊าตในจ.ซาลายระงับการให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันพฤหัสฯ จนถึง 3.00 น. ของวันศุกร์ และสนามบินจูลาย ในจ.กว๋างนามจะระงับการบริการเที่ยวบินตั้งแต่ 20.00 น. ของวันพฤหัสฯ จนถึง 5.00 น. ของวันศุกร์
สำหรับสนามบินเลียนเคือง ในจ.เลิมด่ง ระงับบริการตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเที่ยงคืน สนามบินไพลกุ ในจ.ซาลาย จะระงับการให้บริการเที่ยวบินตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันพฤหัสฯ จนถึง 6.00 น. ของวันศุกร์ ขณะที่สนามบินบวนมาถวต ในจ.ดั๊กลัก จะปิดให้บริการตั้งแต่ 22.00 น. ของวันพฤหัสฯ จนถึงเวลา 6.00 น. ของวันศุกร์
ในช่วงเวลาปิดทำการนี้คาดว่าสนามบินจะเผชิญกับลมแรงสูงสุด 103-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และฝนตกหนัก ที่จะลดทัศนวิสัยอย่างมากและเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย สำนักงานการบินพลเรือนได้สั่งให้สนามบินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดดำเนินมาตรการป้องกันพายุอย่างครอบคลุม
สายการบินภายในประเทศได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวบินจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ไปยังสนามบินที่ได้รับผลกระทบในวันพฤหัสฯ สายการบินต่างๆ ยังได้ออกคำแนะนำด้านความปลอดภัยโดยขอให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวน
ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติระบุว่า เส้นทางของพายุกำลังเคลื่อนตัวเร็วขึ้น และคาดว่าเวลา 19.00 น. พายุไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวอยู่เหนือพื้นที่ชายฝั่งระหว่างจ.กว๋างหงายและจ.ดั๊กลัก โดยมีความเร็วลมอยู่ระหว่าง 134-166 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขึ้นฝั่งในพื้นที่กว๋างหงาย-ซาลาย ช่วงเย็นถึงดึกของวันพฤหัสฯ โดยมีความเร็วลมสูงสุด 118-133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.