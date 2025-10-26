เวียดนามตั้งรองนายกรัฐมนตรีใหม่ 2 คน รัฐมนตรี 3 คน ก่อนประชุมสมัชชาใหญ่ปีหน้า

รอยเตอร์ - สภาแห่งชาติของเวียดนามได้ยืนยันการแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีใหม่ 2 และรัฐมนตรี 3 คน เมื่อวันเสาร์ (26) ที่ผ่านมา ตามการรายงานของสื่อรัฐ
สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่า รองนายกรัฐมนตรีที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ประกอบด้วย ฝ่าม ถิ แท็ง จา อดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และโฮ ก๊วก ยวุ๋ง อดีตหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จ.ซาลาย ซึ่งจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้จำนวนรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 9 คน
รายงานระบุว่าสภาแห่งชาติยังยืนยันการแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร และกระทรวงมหาดไทย ในวันเสาร์
ทั้งนี้ สภาแห่งชาติได้เริ่มการประชุมสมัยสุดท้ายของปีตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 ธ.ค.
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศในเดือนม.ค. ที่จะกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายหลักของประเทศสำหรับ 5 ปีข้างหน้า และคาดว่าจะมีการเลือกคณะผู้นำชุดใหม่ด้วย.