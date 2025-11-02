รมว.กลาโหมสหรัฐฯ เผยวอชิงตันต้องการกระชับสัมพันธ์ทางทหารกับเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รอยเตอร์ - พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวว่าสหรัฐฯ ต้องการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการเริ่มต้นเยือนกรุงฮานอยวันนี้ (2) ท่ามกลางการเจรจาที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับอดีตศัตรูของวอชิงตัน
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ที่พึ่งพาอาวุธรัสเซียอย่างมาก กำลังมองหาการกระจายคลังอาวุธให้หลากหลายขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว การหารือกับสหรัฐฯ ที่ได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอาวุธในปี 2559 มีความคืบหน้ามากขึ้นในช่วงรัฐบาลไบเดน แต่ยังไม่มีการประกาศเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญใดๆ อย่างเป็นทางการ
“ความร่วมมือทางทหารที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ” เฮกเซธ ที่เดินทางถึงกรุงฮานอยหลังการประชุมกับประเทศคู่เจรจาที่มาเลเซีย กล่าวก่อนเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเวียดนาม
สหรัฐฯ ได้ส่งมอบเรือตรวจการณ์ 3 ลำให้กับหน่วยยามฝั่งของเวียดนาม และเครื่องบินฝึก T-6 จำนวน 3 ลำ จากคำสั่งซื้อทั้งหมด 12 ลำ และมีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มเติมอีก เฮกเซธกล่าวเสริม
กระทรวงกลาโหมเวียดนามระบุในคำแถลงว่า รัฐบาลทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงต่อไป รวมถึงในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันประเทศ
นอกจากนี้ คำแถลงยังยกย่องการลงนามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในการกระชับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและจัดการกับผลกระทบที่ตกค้างจากสงคราม ที่รวมถึงการกำจัดสารไดออกซิน
การเจรจาเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธของสหรัฐฯ คาดว่าจะเป็นประเด็นหลักในการหารือ แหล่งข่าวชาวเวียดนาม 2 รายระบุ และทั้งคู่ยังกล่าวถึงเครื่องบินขนส่งทางทหาร C-130 Hercules ของบริษัทล็อกฮีด มาร์ติน ว่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่หารือกันด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งยังยืนยันว่า C-130 จะอยู่ในการพูดคุย
แหล่งข่าวชาวเวียดนามกล่าวว่าอาจมีการหารือเกี่ยวกับการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฮลิคอปเตอร์ S-92 ของล็อกฮีด มาร์ติน และชีนุกของโบอิ้ง
แต่อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระบุว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะมีการทำข้อตกลงหรือประกาศใดๆ หรือไม่.