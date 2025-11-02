บอสใหญ่เพนตากอนเตรียมเยือนเวียดนาม คาดหารือจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ฮานอย

รอยเตอร์ - พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เตรียมพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามในวันอาทิตย์นี้ (2) ขณะเดินทางเยือนฮานอย ท่ามกลางการเจรจาที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของสหรัฐฯ ให้กับอดีตศัตรู ที่รวมถึงเครื่องบินขนส่งและเฮลิคอปเตอร์
คาดว่าเฮกเซธจะเดินทางถึงกรุงฮานอยของเวียดนามในวันนี้ (2) หลังจากร่วมการประชุมหลายนัดในมาเลเซียกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ ในเอเชีย ตามการระบุของเจ้าหน้าที่เวียดนาม และคาดว่าเฮกเซธจะได้พบหารือกับโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประธานาธิบดีเลือง เกื่อง และฟาน วัน ซาง รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
เจ้าหน้าที่และแหล่งข่าวชาวเวียดนามอีกรายหนึ่งระบุว่า การหารือเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธของสหรัฐฯ คาดว่าจะเป็นประเด็นหลักของการเยือนครั้งนี้ และแหล่งข่าวทั้งสองยังกล่าวถึงเครื่องบินขนส่งทางทหาร C-130 Hercules ของล็อกฮีดมาร์ติน (Lockheed Martin) ว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อที่จะหารือกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังยืนยันว่า C-130 จะอยู่ในการเจรจา
แหล่งข่าวชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งกล่าวว่าอาจมีการหารือเกี่ยวกับการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮลิคอปเตอร์ S-92 ของล็อกฮีดมาร์ตินและชีนุกของโบอิ้ง
แหล่งข่าวทั้งสามปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ พวกเขาทั้งหมดกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะมีการทำข้อตกลงหรือการประกาศใดๆ หรือไม่
รัฐบาลเวียดนาม เพนตากอน และล็อกฮีดมาร์ติน ไม่ได้ตอบรับคำขอแสดงความคิดเห็นจากรอยเตอร์นอกเวลาทำการ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ที่พึ่งพาอาวุธจากรัสเซียอย่างมาก ได้พยายามที่จะกระจายคลังอาวุธของตนให้หลากหลายขึ้น การหารือกับสหรัฐฯ ที่ได้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งอาวุธในปี 2559 มีความคืบหน้ามากขึ้นในช่วงรัฐบาลไบเดน แต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการใดๆ
รอยเตอร์ได้รายงานเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับการหารือเรื่องการขายเครื่องบิน C-130 ให้กับกระทวงกลาโหมของเวียดนาม และในเดือนก.ค. เกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ S-92 จำนวน 2 ลำ หลังจากเจรจาเรื่องนี้กับกองกำลังความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามมาหลายปี
แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าความเป็นไปได้ในการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ชีนุก 2 ลำ หรือ 3 ลำ ของตำรวจเวียดนามก็อยู่ระหว่างการหารือเช่นกัน
ในเดือนธ.ค. หนังสือพิมพ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจได้รายงานว่า สนามบินแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาใกล้กรุงฮานอยจะเหมาะสำหรับเฮลิคอปเตอร์ชีนุก CH-47D และรุ่นอื่นๆ.