ทำเนียบข่าวแถลงสหรัฐฯ-เวียดนามเห็นพ้องกรอบข้อตกลงการค้า เตรียมลงนามเร็วๆ นี้

รอยเตอร์ - ทำเนียบขาวแถลงในวันอาทิตย์ (26) ว่าสหรัฐฯ และเวียดนามได้เห็นพ้องกันในกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าต่างตอบแทนที่เป็นธรรมและสมดุลระหว่างสองประเทศ
ในคำแถลงร่วมที่เผยแพร่โดยทำเนียบขาวระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ผู้ส่งออกของทั้งสองประเทศสามารถเข้าถึงตลาดของกันและกันได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งสองประเทศ
คำแถลงระบุว่าสหรัฐฯ จะคงอัตราภาษีตอบโต้แบบเท่าเทียม 20% กับสินค้าของเวียดนาม แต่เสริมว่าจะระบุสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษี
ปีที่ผ่านมา เวียดนามเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ 123,000 ล้านดอลลาร์
“ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า สหรัฐฯ และเวียดนามจะร่วมกันสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่เป็นธรรมและสมดุล เพื่อเตรียมการลงนามข้อตกลง และดำเนินการตามพิธีการภายในประเทศ ก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้” คำแถลงระบุ.