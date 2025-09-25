อันวาร์คุยทรัมป์ยืนยันรักษาสันติภาพในภูมิภาค ยกสหรัฐฯ มีส่วนสนับสนุนการหยุดยิงไทย-กัมพูชา

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย ได้กล่าวยืนยันถึงความมุ่งมั่นของมาเลเซียในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา ระหว่างการโทรศัพท์หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ
รายงานระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวชื่นชมการอำนวยความสะดวกของมาเลเซียในการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย โดยกล่าวว่าเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงทั้งอำนาจอธิปไตยของมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาของอาเซียน ขณะที่ผู้นำแดนเสือเหลืองได้กล่าวชื่นชมบทบาทของสหรัฐฯ ในการสนับสนุนกระบวนการหยุดยิงดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้นำมาเลเซียได้แสดงความคาดหวังว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนหน้า โดยเน้นย้ำว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพ การเจรจา และความร่วมมือในภูมิภาค
การสนทนาดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาร์ได้ต้อนรับนายเจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ที่เข้าเยี่ยมคารวะ ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 57 และการประชุมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้มีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพาทพาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความตึงเครียดชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ.