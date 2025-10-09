กัมพูชาร้องผู้รายงานพิเศษ UN จัดการไทย อ้างละเมิดสิทธิขับไล่ชาวเขมรตามแนวชายแดน-คุมตัวทหาร

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาเรียกร้องให้ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแสดงความกล้าหาญทางศีลธรรม โดยการเผชิญหน้ากับไทยเกี่ยวกับสิ่งที่กัมพูชาระบุว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงตามแนวชายแดนร่วม ที่รวมทั้งการบังคับไล่ที่ชาวบ้านกัมพูชา และการกักขังทหารกัมพูชา 18 นายอย่างต่อเนื่อง
อิน ดารา ผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา กล่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดมากกว่าการรายงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งเขาอ้างถึงศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตราภรณ์ นักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา
ผู้แทนถาวรกัมพูชารายนี้ยังกล่าวว่า ขณะนี้ผ่านมาแล้วกว่า 70 วัน ที่ทหารกัมพูชา 18 นายถูกจับกุมตัว และยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพไทย
“หน้าที่ของผู้รายงานพิเศษไม่อาจจบลงที่การรายงานเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการความกล้าหาญทางศีลธรรม ในการเผชิญหน้า ไม่ใช่หลีกเลี่ยง ต่อการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนชาวกัมพูชาและทหารที่ถูกจับกุมตัว” อิน ดารา กล่าว
อิน ดารา ยังกล่าวประณามการกระทำของไทย ที่เขาระบุว่าการพลัดถิ่น การปิดล้อมหมู่บ้าน การยึดทรัพย์สิน และการบังคับไล่ที่ เป็นบาดแผลต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
“การนิ่งเฉยไม่ใช่ความเป็นกลางแต่เป็นการละทิ้งความรับผิดชอบ การนิ่งเฉยบ่อนทำลายความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ถืออาณัติ” อิน ดารา กล่าว
เขาย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาในการร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ โดยระบุว่ากัมพูชาได้ทำงานอย่างเปิดเผยกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และผู้รายงานพิเศษทั้ง 7 คน เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ
อิน ดารา ยังเตือนให้หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติและความไม่สมดุลในรายงานฉบับต่อไปในอนาคต โดยเรียกร้องให้คณะมนตรีตระหนักถึงความสำเร็จทางเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา รวมถึงความท้าทายทางการเมืองและประชาชน.