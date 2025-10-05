ทูตกัมพูชาตอบโต้ผู้แทนพิเศษ UN รายงานไม่เที่ยงตรง หลังถูกชี้สถานการณ์สิทธิย่ำแย่

MGR ออนไลน์ - ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 60 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. อิน ดารา ผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการสนทนาโต้ตอบกับศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา
อิน ดารา ระบุว่าเขายินดีต่อข้อเรียกร้องของผู้รายงานพิเศษที่ให้เคารพข้อตกลงการหยุดยิงไทย-กัมพูชา และเรียกร้องให้มีการนำข้อตกลงดังกล่าวไปปฏิบัติ แต่สันติภาพไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยถ้อยคำเพียงอย่างเดียว ในขณะที่การบังคับพลัดถิ่น หมู่บ้านถูกปิดล้อม การยึดทรัพย์สิน การบังคับไล่ที่ และชะตากรรมของทหารที่ถูกควบคุมตัวยังคงไม่ได้รับการแก้ไข
สำหรับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ที่ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติระบุว่ากัมพูชากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ ‘ยากลำบาก’ และ ‘อันตราย’ นั้น ทูตกัมพูชาได้ปฏิเสธคำกล่าวดังกล่าว โดยระบุว่ากัมพูชาไม่ได้อยู่ในภาวะอัมพาต แต่กำลังก้าวไปข้างหน้า กำลังฟื้นตัวจากสงครามและสร้างสถาบันสันติภาพและกฎหมายขึ้นใหม่
อิน ดารา กล่าวย้ำว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรี สังคมพลเมืองมีความเข้มแข็งและก้าวหน้า
เขายังตอบโต้ว่ารายงานของผู้แทนพิเศษ “เป็นการหยิบเลือกและไม่เที่ยงตรง” โดยมุ่งเน้นประเด็นสิทธิทางการเมือง ขณะที่ไม่ยอมรับเรื่องความสำเร็จทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเพียงพอ
ผู้แทนของกัมพูชาเรียกร้องให้ผู้รายงานพิเศษยึดหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้ถือครองกระบวนการพิเศษด้วยความเป็นกลางและสมดุล
เขายังเรียกร้องให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม พิจารณารายงานฉบับดังกล่าวด้วยวิธีที่สมดุลมากขึ้น โดยคำนึงถึงทั้งความสำเร็จและความท้าทายต่างๆ ต่อต้านการครอบงำทางการเมืองและการสองมาตรฐาน และยืนยันความร่วมมือบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน
อิน ดารา ย้ำว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นต่อความมุ่งมั่นต่อสันติภาพที่เป็นรากฐานของสิทธิ การพัฒนาที่เป็นเส้นทางสู่ศักดิ์ศรี และการให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์.