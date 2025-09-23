กลุ่ม PDF ช่วยแพนด้าแดงใกล้สูญพันธุ์พ้นเงื้อมมือแก๊งค้าสัตว์ป่าในสะกาย รัฐบาลเงาชี้กิจกรรมผิดกฎหมายในพม่าพุ่งสูงนับตั้งแต่รัฐประหาร

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ที่เป็นรัฐบาลพลเรือนคู่ขนานของรัฐบาลทหารพม่าเปิดเผยว่า แพนด้าแดงใกล้สูญพันธุ์ 9 ตัว ที่ได้รับการช่วยเหลือรอดพ้นจากกลุ่มลักลอบค้าสัตว์ป่าในภาคสะกาย ที่นับเป็นสัญญาณล่าสุดของการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ได้ถูกส่งมอบให้กับองค์การเอกราชกะฉิ่น (KIO) แล้ว
กองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ในต.อินดอ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหาร เข้ายึดแพนด้าแดง 9 ตัว ได้เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ใกล้กับพื้นที่รอยต่อระหว่างรัฐกะฉิ่นและเขตสะกาย ขณะที่ผู้ลักลอบกำลังขนย้ายสัตว์ด้วยรถยนต์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ NUG ได้ส่งมอบแพนด้าแดงที่จับยึดได้เหล่านี้ให้กับหน่วยงานด้านป่าไม้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ KIO เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
NUG ระบุในคำแถลงว่า KIO กำลังให้การดูแลแพนด้าแดงเหล่านี้อย่างเหมาะสม และเรียกร้องให้มีความร่วมมือที่มากขึ้นเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของพม่า
แพนด้าแดงสามารถพบได้ในป่าสูงทางตอนเหนือของพม่า จีน ภูฏาน และเนปาล แต่ประชากรแพนด้าแดงทั่วโลกลดลงเหลือไม่ถึง 10,000 ตัว
แพนด้าแดงกำลังถูกคุกคามจากการลักลอบล่าสัตว์และการตัดไม้ทำลายป่า แพนด้าแดงยังถูกจัดอยู่ในบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) นับตั้งแต่ปี 2558
ในพม่า แพนด้าแดงเหล่านี้สามารถพบได้เฉพาะในรัฐกะฉิ่น และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเขตคุ้มครอง ที่ห้ามการค้าอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม กลุ่มอนุรักษ์เช่นกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) รายงานว่ามีการลักลอบค้าสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความขัดแย้งและการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน หลังจากการเข้ายึดอำนาจของกองทัพในปี 2564
หนึ่งในเหยื่อของการลักลอบค้าสัตว์ป่าคือ แพนด้าแดง ที่ถูกคุกคามจากการลักลอบล่าสัตว์ และการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดยแพนด้าแดงจำนวนมากถูกลักลอบไปยังจีนและไทย
สวนสัตว์ย่างกุ้ง เป็นหนึ่งในสถานที่ไม่กี่แห่งในพม่าที่สามารถพบเห็นแพนด้าแดงที่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในกรงได้ และเมื่อไม่นานนี้ สวนสัตว์ได้ต้อนรับสมาชิกแพนด้าแดงจากรัฐกะฉิ่นเพิ่มอีก 4 ตัว รวมทั้งแพนด้าแดงหนึ่งคู่ที่ชื่อ มีมี และหม่องหม่อง ที่ย้ายมาจากสวนสัตว์เนปีดอ และกลายเป็นขวัญใจของผู้เข้าชมสวนสัตว์ในขณะนี้.