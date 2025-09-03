‘มีมี-มองมอง’ สองแพนด้าแดงสุดน่ารัก ขวัญใจมหาชนในพม่า

ซินหัว - มีมี-มองมอง สองแพนด้าแดงขนฟูสีน้ำตาลแดง เจ้าของหางพวงลายและดวงตาใสแป๋วที่อยากรู้อยากเห็นในสวนสัตว์ย่างกุ้งของเมียนมา กลายเป็นดาวเด่นของสวนสัตว์ หลังจากย้ายมาจากสวนสัตว์เนปิดอ เมื่อเดือนม.ค. 2568 ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่มัดใจนักท่องเที่ยวจนทำให้มีผู้คนมาเยี่ยมชมหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในสวนสัตว์ย่างกุ้ง
กรงเลี้ยงของสองแพนด้าแดงออกแบบให้คล้ายกับถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ ประกอบด้วยป่าไผ่ แท่นให้ปีนป่าย และห้องควบคุมอุณหภูมิที่รักษาไว้ระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส และมีความชื้นร้อยละ 55
ตุน มยิน หัวหน้าสัตวแพทย์ วัย 58 ปี ประจำสวนสัตว์ย่างกุ้ง ระบุว่าแพนด้าแดงเหล่านี้เหมือนกับแพนด้ายักษ์ในจีน มีพฤติกรรมคล้ายกันที่ทำให้ผู้คนหลงรัก โดยแพนด้าแดงพบได้มากในจีนและป่ารัฐกะฉิ่นทางตอนเหนือของพม่า พวกมันได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
มีมีและมองมอง มีอายุราว 13 ปี แต่กลับมีบุคลิกต่างกันสิ้นเชิง โดยผู้ดูแลของสวนสัตว์ จะดูแลให้อาหารพวกมันอย่างใส่ใจวันละสองมื้อ เมนูประกอบด้วยไผ่ แอปเปิ้ล กล้วย องุ่น แคร์รอต และไข่
ปัจจุบันแพนด้าแดงจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีแดงของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) โดยคาดว่ามีจำนวนประชากรเหลือในป่าน้อยกว่า 10,000 ตัว ซึ่งการอยู่รอดของพวกมันกำลังถูกคุกคามจากการตัดไม้ทำลายป่าและการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ สวนสัตว์ย่างกุ้งหวังว่าการนำมีมีและมองมองมาโชว์ตัวและดูแล จะช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผ่าพันธุ์แพนด้าแดงให้คงอยู่ต่อไป.