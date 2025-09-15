รัฐบาลทหารพม่าประกาศงดจัดเลือกตั้งกว่า 60 เขต เหตุเป็นพื้นที่สู้รบ-กลุ่มติดอาวุธควบคุม

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่ายอมรับในวันจันทร์ (15) ว่าการเลือกตั้งที่ให้คำมั่นสัญญามายาวนานนั้นจะไม่เกิดขึ้นใน 65 เขตเลือกตั้งของสภาแห่งชาติ ขณะที่รัฐบาลต้องต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธจำนวนมากที่ต่อต้านการเลือกตั้ง
สงครามกลางเมืองลุกลามไปทั่วพม่านับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564 จำคุกอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตย และโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของเธอ
กองทัพอ้างว่าการเลือกตั้ง ที่จะเริ่มดำเนินการเป็นระยะในวันที่ 28 ธ.ค. จะเป็นหนทางสู่การปรองดอง
อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นแผนการที่จะทำให้การปกครองของทหารยังคงดำเนินต่อไปอย่างชอบธรรม สมาชิกสภาที่ถูกโค่นอำนาจจากการรัฐประหารคว่ำบาตรการเลือกตั้ง ส่วนกองกำลังติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาลทหารระบุว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่ที่พวกเขาควบคุม
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพพม่าที่เผยแพร่ในสื่อของรัฐระบุว่าจะไม่มีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร 56 เขต และเขตเลือกตั้งสภาสูง 9 เขต
ประกาศฉบับนี้ไม่ได้ระบุเหตุผลที่เจาะจงสำหรับการยกเลิก แต่ระบุว่า “เขตเลือกตั้งเหล่านี้ดูเหมือนไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม”
อย่างไรก็ตาม พื้นที่หลายแห่งเป็นที่ทราบกันว่าเป็นสมรภูมิต่อสู้หรือพื้นที่ที่กองทัพสูญเสียการควบคุมให้กับกองกำลังติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตยและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์
เขตเลือกตั้งสำหรับสภาสูงและสภาล่างของพม่ารวมทั้งหมด 440 เขต มี 65 เขตที่ถูกยกเลิก หรือคิดเป็นเกือบ 15% ของทั้งหมด
เขตเลือกตั้งเหล่านี้ยังรวมถึงเมืองโมก๊ก ศูนย์กลางการทำเหมืองทับทิมที่กลุ่มติดอาวุธยึดครอง เขตเลือกตั้งส่วนใหญ่ในรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของประเทศที่กองทัพสูญเสียพื้นที่ และอีกหลายพื้นที่ที่รัฐบาลทหารกำลังโจมตีทางอากาศอย่างหนัก
รัฐบาลทหารสูญเสียพื้นที่ไปเป็นจำนวนมาก เมื่อกลุ่มต่อต้านที่กระจัดกระจายได้รวมตัวกันโจมตีตั้งแต่ปลายปี 2566 แต่เมื่อไม่นานนี้ กองทัพก็กลับมายึดพื้นที่บางส่วนได้จากชัยชนะหลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณอื่นๆ ที่บ่งชี้ว่าการเลือกตั้งถูกจำกัดขอบเขต
การสำรวจสำมะโนประชากรที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากประชากร 19 ล้านคน จากทั้งหมด 51 ล้านคนของประเทศได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัย.