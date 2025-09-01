“มินอ่องหล่าย” ยันเดินหน้ารถไฟจีน-เมียนมา เชื่อมปักกิ่ง-คุนหมิง-หมู่เจ้-มัณฑะเลย์-เจ้าก์ผิ่ว

MGR Online - "มินอ่องหล่าย" ยืนยันกับนักธุรกิจจีนในนครเทียนจิน เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-เมียนมา เพื่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมจากปักกิ่งผ่านคุนหมิง รุ่ยลี่ หมู่เจ้ มัณฑะเลย์ ไปถึงชายทะเลเจ้าก์ผิ่ว
วานนี้ (31 ส.ค.) พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย รักษาการประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ (SSPC) เมียนมา ได้กล่าวต่อที่ประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเมียนมา-จีน ซึ่งจัดที่โรงแรม Tangle นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-เมียนมา ยังคงเดินหน้าต่อ โดยในอนาคตเส้นทางรถไฟปักกิ่ง-คุนหมิง-รุ่ยลี่ จะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟหมู่เจ้-มัณฑะเลย์ ที่กำลังจะสร้าง เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างเมียนมาและจีน
โดยในปีงบประมาณ 2566-2567 การค้าชายแดนเมียนมา-จีน มีมูลค่ารวม 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในนี้เป็นการค้าผ่านด่านชายแดนหมู่เจ้-รุ่ยลี่ 2 พันล้านดอลลาร์
เส้นทางรถไฟหมู่เจ้-มัณฑะเลย์ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟที่จะเชื่อมจากกรุงปักกิ่ง มายังนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และต่อลงไปยังชายทะเลเมืองเจ้าก์ผิ่ว รัฐยะไข่ เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งสินค้าหลักของระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา เพื่อเปิดทางออกสู่ทะเลทางมหาสมุทรอินเดียให้กับจีน ตามข้อริเริ่ม 1 แถบ 1 เส้นทาง (BRI)
พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ได้เดินทางไปจีนเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้(SCO) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2568
ในที่ประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเมียนมา-จีน เมื่อวานนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักธุรกิจจีน ตัวแทนหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่การทูต ทั้งของจีนและเมียนมา รวมถึงตัวแทนสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา นั้น พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย กล่าวว่า เส้นทางรถไฟปักกิ่ง-คุนหมิง-รุ่ยลี่-หมู่เจ้-มัณฑะเลย์-เจ้าก์ผิ่ว เป็นหนึ่งในโครงการร่วมมือขนาดใหญ่ระหว่างจีนและเมียนมา ที่มีบทบาทสำคัญเทียบเท่ากับโครงการท่าเรือน้ำลึกเจ้าก์ผิ่ว โครงการท่อแก๊สและน้ำมันจีนที่วางจากเจ้าก์ผิ่วขึ้นไปยังจีน และโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้ามิตโส่ง ในรัฐคะฉิ่น
ค่ำวานนี้ Popular News Journal ได้เผยแพร่กราฟิกรายละเอียดล่าสุดของโครงการรถไฟความเร็วสูงหมู่เจ้-มัณฑะเลย์ ระยะทาง 431 กิโลเมตร หรือกว่า 267 ไมล์ มูลค่า 8.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยระยะแรกจะสร้างเป็นรถไฟรางเดี่ยว แต่จะขยายเป็นรางคู่ในอนาคต
เมืองที่รถไฟวิ่งผ่าน ได้แก่ หมู่เจ้ ก๊ตขาย แสนหวี ล่าเสี้ยว สีป้อ จ๊อกแม ปินอูลวิน มัณฑะเลย์ ตลอดเส้นทางมี 36 สถานี ต้องมีการเจาะอุโมงค์ 60 แห่ง สร้างสะพานอีก 124 แห่ง
รถไฟสายนี้ จะวิ่งด้วยความเร็ว 160-200 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เทียบกับความเร็วของรถไฟที่ให้บริการอยู่ในเมียนมาปัจจุบัน เช่น เส้นทางมัณฑะเลย์-มิตจีนา ที่วิ่ง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เส้นทางมัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง ที่วิ่ง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ที่มัณฑะเลย์ทางรถไฟจะเชื่อมเข้ากับเส้นทางรถไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว คือ มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง และในอนาคตจะมีการสร้างต่อจากสถานีมัณฑะเลย์ต่อลงไปถึงเมืองเจ้าก์ผิ่ว รัฐยะไข่