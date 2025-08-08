มวลน้ำถล่ม"หล่ายจ่า"ฐานใหญ่ทัพ"คะฉิ่น" เสียชีวิต 6 บ้านพัง 460 หลัง

MGR Online - ฝนตกหนักที่เมือง"หล่ายจ่า"ฐานบัญชาการใหญ่กองทัพคะฉิ่น เกิดมวลน้ำก้อนใหญ่ซัดถล่มตัวเมืองและค่ายผู้ลี้ภัยจากการสู้รบจนราบ บ้านพัง 460 หลัง ถนนและสะพาน 7 แห่ง ถูกกระแสน้ำตัดขาด พบผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย
Kachin News Group รายงานว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในเมืองหล่ายจ่า รัฐคะฉิ่น ตั้งแต่เช้ามืดของวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ทำให้เกิดมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลหลากถล่มบ้านเรือน และค่ายผู้ลี้ภัยจากการสู้รบหลายแห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบตัวเมือง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายราย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ถนนและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำตัดขาด
รายงานล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 ส.ค. หลังจากมวลน้ำพัดผ่านไปแล้ว พบผู้เสียชีวิตในเมืองหล่ายจ่าแล้ว 6 ราย ถนนและสะพาน 7 แห่ง เช่น สะพานโหม่งหล่ายคะ สะพานละจาหย่าน สะพานนาโหล่ง สะพานบานซายลัม ถูกน้ำซัดขาด บ้านเรือน 460 หลัง ทั้งที่อยู่ในตัวเมืองและในค่ายผู้ลี้ภัยที่ตั้งอยู่โดยรอบอย่างน้อย 4 แห่ง ได้แก่ ค่ายจาทูกอง ค่ายเจหย่าน ค่ายโมงส่ายหย่าน และค่ายพุ่มลุมหย่าน ถูกกระแสน้ำพัดถล่มจนพังเสียหาย
มวลน้ำยังได้ไหลเข้าไปท่วมวัด โรงเรียน โรงพยาบาล ในตัวเมืองหล่ายจ่า มีรายงานว่าคลังยาของโรงพยาบาลอเลน บูม ถูกน้ำท่วมทำให้ยาในคลังเสียหายทั้งหมด สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วย จนต้องมีการประกาศขอความช่วยเหลือจากภายนอกให้ส่งยารักษาโรคไปให้
เมืองหล่ายจ่าตั้งอยู่ชายแดนรัฐคะฉิ่น-จีน ทางทิศเหนือของเมืองบ้านบ่อ หรือบะมอ และทางทิศใต้ของเมืองมิตจีน่า เมืองในฝั่งจีนที่อยู่ตรงข้ามหล่ายจ่า คืออำเภอหยิงเจียง หรือชื่อในภาษาไตว่าเมืองหล้า เขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิ่งพัว เต๋อหง มณฑลยูนนาน
บทบาทสำคัญของเมืองหล่ายจ่า คือเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ขององค์กรเอกราชคะฉิ่น(KIO) และฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพเอกราชคะฉิ่น(KIA) ซึ่งกำลังมีการสู้รบอย่างหนักอยู่กับกองทัพพม่าในหลายพื้นที่ของรัฐคะฉิ่น และบางพื้นที่ของรัฐฉานกับภาคสะกาย