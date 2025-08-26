รัฐบาลทหารพม่าโจมตีทิ้งระเบิดในเมืองมรัคอู เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย

เอเอฟพี - การโจมตีทางอากาศของรัฐบาลทหารพม่าในเมืองที่กลุ่มติดอาวุธยึดครองในรัฐทางตะวันตกของประเทศที่เผชิญกับความอดอยาก ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 คน ตามการเปิดเผยของพยานที่เห็นเหตุระเบิดเมื่อคืนวานนี้
รัฐยะไข่ถูกกองทัพพม่าปิดล้อม ขณะที่กองทัพกำลังต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ในสงครามกลางเมืองหลายฝ่ายที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศนับตั้งแต่รัฐบาลทหารโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยในการรัฐประหารปี 2564
ภาคการเกษตรย่ำแย่ลงและภาวะเงินเฟ้อรุนแรงลุกลาม ความทุกข์ยากยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อสหรัฐฯ ตัดความช่วยเหลือ โดยสหประชาชาติเตือนว่าความอดอยากจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
ผู้สื่อข่าวระบุว่าไม่สามารถติดต่อโฆษกของรัฐบาลทหารพม่าได้ เมื่อต้องการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศที่ชาวบ้านระบุว่าเกิดขึ้นในเมืองมรัคอู ทางตอนเหนือของรัฐเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันจันทร์
หม่อง ตัน ชาย ชาวเมืองมรัคอูกล่าวว่า ผู้เสียชีวิต 12 คน รวมทั้งหลาน 3 คนของเขา ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังของบ้านของเขาและบ้านของเพื่อนบ้านที่ถูกทำลายด้วยระเบิด 2 ลูก
“มันเลวร้ายมาก ผมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับชีวิตผมจบสิ้นลง ผมไม่มีอาหารให้กิน ไม่มีที่อยู่ ไม่มีหม้อทำอาหาร ไม่มีเงินซื้อ เพราะทุกอย่างถูกทำลายไปหมดแล้ว” หม่อง ตัน ชาย กล่าว
ศพอย่างน้อย 10 ศพ ถูกนำมาวางเรียงกันในพื้นที่สาธารณะเพื่อทำพิธีในวันนี้ (26) บางศพสวมชุดที่ดีที่สุดหรือชุดโปรด ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ร่วมงานต่างอยู่ในความโศกเศร้าอาลัย
รัฐบาลทหารควบคุมได้เพียง 3 ตำบล จากทั้งหมด 17 ตำบลในรัฐยะไข่ เมืองชายฝั่งที่กำลังต่อสู้เพื่อช่วงชิงพื้นที่ก่อนการเลือกตั้ง ที่วางแผนจะจัดขึ้นในพื้นที่ที่รัฐบาลควบคุมในเดือนธ.ค.
กองทัพอาระกัน (AA) ที่เป็นองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์ในท้องถิ่น ได้ให้คำมั่นว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งของรัฐบาลทหาร ที่จะเริ่มดำเนินการเป็นระยะตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. โดยจัดการเลือกตั้งจากพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุม
โฆษกของกองทัพอาระกันกล่าวว่าผู้เสียชีวิตยังรวมถึงเด็ก 5 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 20 คน
ทั้งกองทัพพม่าและกองทัพอาระกันต่างถูกกล่าวหาเรื่องการกระทำทารุณโหดร้ายในรัฐยะไข่ ที่ทำให้ประชากรราว 20% ต้องพลัดถิ่นจากสงคราม
สหประชาชาติระบุว่า 57% ของครอบครัวในใจกลางของรัฐไม่สามารถจัดหาอาหารพื้นฐานได้อย่างเพียงพอ เพิ่มขึ้นจาก 33% ตั้งแต่เดือนธ.ค. และสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะเลวร้ายยิ่งขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ที่เข้าถึงได้ยาก.